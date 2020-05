Zunftmeister regt Straßenfest an Silvester an

Liebe Waldseerinnen , Liebe Waldseer. Jetzt soll i was zum Mutmacher beitraga. I als Zunfte der Narrenzunft und eich alle a wenig Mut macha. Des mach i gern aber was hoißt Mutmachen - Mut - wer hot den Mut was zum entscheida? Wer was entscheidet macht au dobei moischtens Fehler. Wer nix entscheidet ka koin Fehler macha, aber der schwätzt über den, der was entschieda hot. I hon mi jetzt entschieda an Mutmacher zum schreiba – gar it oifach, den Mut zum hon was zum schreiba, was oim dobei so alles im Kopf rumgoht. Schreib i jetzt als Zunfte der Narrenzunft oder als Role und blos weil i Zunfte bin? I schreib jetzt oifach mol was vielleicht nix mit Mut zum dua hot aber a klei weng Hoffnung isch für alle dia dies Johr koi Fescht mache däfet.

Mei Traum wär a Fescht von Waldseer für Waldseer – nur dia do wohnet und do lebet und natürlich au dia dia gern wieder do wohna wettet. Waldseer feiret Sylvester als Stroßafescht gmeinsam und ins neue Johr 2021. Los gohts scho am 31. Dezember mit ma Sylvesterlauf über 10 Kilometer, alle vom Lauffieber sottet mitmacha und sgoht um noine auf ám Rothausplatz los! Scho um elfe startet dr Ruderverei mit ma Ruderergometer zur Waldseer Sylvester Rudermeisterschaft über 2000 Meter auf dem Rothausplatz. Dr neue Schultes Matthias Henne eröffnet dia Waldseer Sylvester Strossa Party (Freinacht für alle) um mittags um zwölfe auf dem Rothausplatz. Dazu spielt die Waldseer Stadtkappele und der Fanfarenzug Waldsee.

Rund um d Stock bewirtet die Waldseer Verei und bieten Spezilitäta a. Alle Blosmusiker der Stadtkapelle Waldsee, MV Reute-Gaisbeuren, MV Molpertshaus, MV Haisterkirch, MV Mühlhausen und MV Michelwinnaden spielet Marschmusik an verschiedene Plätz im Städtle. Auf der Hochstadt spielt die Spider Murphy Gang ab sechse wie vor vierzg Johr. Wer im Haus am See feschta will do gibts an Ball mit Joe Williams, dia sind jo au bekannt durch de Zunftball. In unsera alte Stadthall gibts ein Sylvester Büffet gkocht von alle Köch der Stadt – des isch wia a kulinaisches oberschwäbisches Buffet. Alle Waldseer spenden a wenig an Bätz für a gmeinsams Feuerwerk um Mitternacht mit Musik am Stadtsee. In der Stadt dafet alle Wirtschafta dia ganze Nacht offa sai!

So jetzt hoff i, dass wir bis dona so a Feschta kennet macha und alle des mitanand organisiert krieget. Zeit hent jo jetzt grad alle gnuag. Wichtig isch mir, wie an der Fasnet au: Allen zur Freud und niemand zum Leid! No ebbes wichtigs: Sagets jo it dr Tagesschau sonscht kommet au no Auladorfer noch Waldsee.

Roland Haag, Zunftmeister der

Narrenzunft Waldsee