Zunahme von Fahrraddiebstählen – Sensibilisierung der Bevölkerung

In den letzten Tagen und Wochen ist in Vorarlberg eine Zunahme von Diebstählen hochwertiger Fahrräder und e-Bikes zu verzeichnen, wie die dortige Polizei mitteilt. Die Fahrräder wurden aus Tiefgaragen, Kellerabteilen und Carports gestohlen und waren teils versperrt, teils aber auch unversperrt abgestellt. Die Polizei ersucht, gerade teure Fahrräder und e-Bikes nicht unversperrt abzustellen. Ein gutes Schloss stellt einen wirksamen Diebstahlschutz dar. Weiterhin empfiehlt es sich, die Räder nach Möglichkeit auch an festen Gegenständen anzumachen oder mehrere Fahrräder zusammenzuschließen um Diebe daran zu hindern, ein Fahrrad einfach wegzutragen bzw. auf ein Fahrzeug aufzuladen.