Zumba Kurs TSV Laupheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Laupheim - Keine Lust auf Novemberblues, dunkle Farben, Regenwetter? Aber dafür eine Begeisterung etwas Neues auszuprobieren, das garantiert gute Laune macht? Dann schnell zum neuen Zumba-Kurs anmelden. Mitreißende Musik und tolle Tanzschritte lassen die Sonne im Herzen aufgehen und die Farben leuchten.

In diesem fünfwöchigen Kurs kann in die Zumba-Welt hineingeschnuppert und eine neue Leidenschaft entdeckt werden. Auch erfahrene Zumba-Teilnehmerinnen sind natürlich herzlich willkommen.

Der Kurs findet immer freitags um 10 Uhr in der TSV Halle statt und dauert 60 Minuten. Die Kosten belaufen sich für die 5 Einheiten auf 32,50 Euro. Anmeldungen bzw. Schnuppertermine können telefonisch unter 07392 - 6690 oder per Mail an info@tsv-laupheim.de erfolgen. Gerne können auch Fragen zum Kurs gestellt werden.