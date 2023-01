Zum Jahresbeginn seine Vögel im Garten zählen

Vögel zählen ab dem Dreikönigstag: Vom 6. bis 8. Januar ruft der Nabu zur bundesweiten Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ auf. Zum 13. Mal gilt es: Handy oder Stift gezückt und eine Stunde lang Meisen, Finken, Rotkehlchen und Co. am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu beobachten, zu zählen und zu melden.

„Im vergangenen Januar haben in Baden-Württemberg 19.200 Menschen mitgezählt, von bundesweit mehr als 176.000. Die anhaltend hohe Beteiligung an unseren Aktionen zeigt, wie groß das Interesse an der heimischen Natur ist. Zugleich wird Vogelzählen digitaler – die App Nabu-Vogelwelt hat die Zwei-Millionen-Marke bei den Downloads geknackt“, sagt der Nabu-Vogelexperte Stefan Bosch. „In Wohlfühlgärten gibt es mehr Vögel zu erleben – und zu zählen. Also am besten den eigenen Garten oder Balkon zur Vogel-Wohlfühl-Landschaft machen, möglichst wild und mit vielfältigen, heimischen Gehölzen, Stauden und Kräutern“, so Bosch.

Auch Saaten und Meisenknödel in einem speziellen Futterhalter nutzen Wintervögel gerne. Allerdings könnte der Flugbetrieb am Futterhaus zur Zählzeit Anfang Januar eingeschränkt sein. „2022 ist ein Mastjahr. Eiche, Buche, Fichte und Co. tragen sehr viele Früchte. Für typische Waldbewohner wie Kleiber, Eichelhäher, Kernbeißer und Buntspecht, die von Baumfrüchten leben, ist der Tisch damit in diesem Winter überreich gedeckt.“

Wer mitmachen will, beobachtet eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park und meldet die Ergebnisse dem Nabu. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl Vögel notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beobachtungen können per App unter www.nabu.de/vogelwelt, unter www.stundederwintervoegel.de oder unter www.nabu.de/onlinemeldung bis zum 16. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 7. und 8. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, die kostenlose Rufnummer 0800/1157-115 geschaltet.

Die Naju lädt mit der „Schulstunde der Wintervögel“ vom 9. bis 13. Januar alle Kinder ein, die heimischen Wintervögel spielerisch kennenzulernen, zu beobachten und eine Stunde lang auf dem Schulhof, im Park oder im Garten zu zählen. Das Begleitheft zur Schulstunde liefert zahlreiche Anregungen. Ein Poster stellt die häufigsten Wintervogelarten vor und eine kindgerechte Zählkarte erleichtert die Teilnahme an der Vogelzählung. Alle Infos unter www.naju.de/sdw.