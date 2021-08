Zum guten Schluss mit der Höllentalbahn ins Himmelreich

Etappe 5 von Müllheim nach Kirchzarten, ca. 46 Kilometer, leicht hügelig, Übernachtungsmöglichkeit Hotel „Imbery“.

Tipp: Wer nicht mehr bis Kirchzarten hochradeln möchte, kann bereits in Freiburg am kleinen Bahnhof Wiehre in die Höllentalbahn steigen und bis nach Hinterzarten fahren.