Zum Faschingsauftakt tauchen die Schlossgoischdr auf

Unter Einhaltung der aktuell gültigen Coronabestimmungen hat die Faschingsgesellschaft im kleinen Rahmen im Untergröninger Schlosshof den Auftakt der ungewissen Faschingssaison 2021/2022 eingeläutet.

Pünktlich um 11.11 Uhr entstiegen traditionsgemäß die weiß gewandeten Schlossgoischdr mit der rothaarigen Bierappel an der Spitze aus den dunklen Kellergewölben des Untergröninger Schlosses. Der Elferrat und die fünf Garden machten trotz Gesichtsmasken eine gute Figur. Faschingspräsident Martin Mehrer reimte eiune Gedicht zu Corona.

Es erfolgte die Taufe der Neu-Goischdr, anschließend übergab das bisherige Prinzenpaar Julian I und Franziska I seine Insignien der Narrenmacht an das neu inthronisierte Prinzenpaar Vanessa I und Michael I, verbunden mit der Hoffnung, dass die rote Sperrampel für die kommende Faschingssaison doch noch einmal auf grün überspringt.

Faschingspräsident Martin Mehrer wusste trotz gedrückter Corona-Stimmung in gereimter Form einiges an Humorvollem über die Situation der verschiedenen Untergröninger Vereine zu berichten. Das Fest bei der Mühle mit der Huldigung an den Kocherreiter musste leider entfallen.