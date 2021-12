Zum Deutschlernen in den Wald

Viele Mythen und Sagen ranken sich um den deutschen Wald, in der Literatur wird oftmals seine „dunkle“ Seite beschrieben. Den Wald als Kraftort der anderen Art nutzt in Ulm die Caritas.

Der perfekte Ort, um ins Gespräch zu kommen

Regelmäßig suchen die Macherinnen rund um den Böfinger Frauentreff der Caritas den Ulmer Wald auf. Begleitet werden sie dabei von Frauen aus Syrien, dem Irak oder aus Afrika, die traumatisiert sind von ihrer Flucht aus ihren Heimatländern.

Ihnen sollen die „Waldtage“ helfen beim Wurzelschlagen in ihrer neuen Heimat.

Gemeinsam suchen sie bewusst die Ruhe und Abgeschiedenheit des Waldes. Der perfekte Ort, wie Projektleiterin Sabine Kuhn verrät, um mit den geflüchteten Frauen ins Gespräch zu kommen. Die Fischluftkur zwischen Baumstämmen und Geäst sei ideal, um „Smalltalk“ zu führen, vor allem auch, um Deutsch zu lernen.

Anlaufstelle für rund 70 Frauen

Keine der Frauen muss Angst haben, dass Fremde ihre ersten Gehversuche innerhalb der deutschen Sprache mitbekommen. Sie können ein Stück weit loslassen.

Auch in diesem Jahr darf sich der Böfinger Frauentreff über Spenden aus der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ freuen. Der Frauentreff ist Anlaufstelle für rund 70 Frauen, „Tendenz steigend“, sagt Kuhn.

Alltag oft gekennzeichnet von Einsamkeit

Die regelmäßigen Treffen finden nicht nur im Wald statt. Treffpunkte sind auch eine Gemeinschaftsunterkunft oder das katholische Böfinger Gemeindezentrum. Ziel ist es, den Frauen Halt zu geben, deren Alltag oft gekennzeichnet ist von Einsamkeit zuhause, während die Männer arbeiten gehen.

Sabine Kuhn und ihre zwei Mitarbeiterinnen sind es auch, die den in Deutschland fremden Frauen erklären, wie der Alltag hierzulande „funktioniert“, an wen sie sich bei medizinischen Fragen wenden können oder wenn sie Fragen haben zur Unterbringung ihrer Kinder im Kindergarten oder in der Schule.

Auch finanziell sind Anstrengungen nötig

Der Frauentreff soll ein Schutzraum sein, in dem Vertrauen wächst. Auch Einzelberatungen sind möglich. Doch das kostet: Zeit und Engagement, welche Sabine Kuhn und ihre Mitarbeiterinnen aber gerne aufwenden. Die Nachfrage sei mittlerweile so groß, dass sie keine Werbung mehr machen müssen für ihr Angebot.

Auch finanziell sind Anstrengungen nötig. Die vielen Bastelaktionen gehen ans Geld, immer gefragt seien zum Beispiel Buntstifte für die Kinder der Frauen, sagt Sabine Kuhn. Auch Yoga-Kissen wurden unlängst angeschafft für die Frauen. Doch weil es die nicht zum Nulltarif gibt, konnten nur ein paar Kissen angeschafft werden, nicht jede Frau bekam eines.

Dann werde eben improvisiert

Auch eine Art Sorgentelefon wurde eingerichtet für die geflüchteten Frauen. Vor allem während der Lockdown-Zeiten, als gemeinsame Treffen nicht möglich waren, war dies vonnöten.

Unterkriegen lassen sich die Frauen aber auch von einer Pandemie nicht, sagt Sabine Kuhn. Dann werde eben improvisiert. Können die gemeinsamen Treffen nicht in Präsenz stattfinden, tausche frau sich eben online aus. Oder sie treffen sich im Wald. „Da kann uns Corona nichts anhaben“, sagt Kuhn.