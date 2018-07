Zum 18. Mal kicken die Alttanner Elfmeter

Zum 18. Mal laden die Alttanner an Fronleichnam, Donnerstag, 3. Juni, zu ihrem traditionellen Elfmeterturnier. Mittlerweile rund 500 Elfmeterschützen machen das Turnier zu einem sportlichen Ereignis in der Region.

Die Veranstalter hoffen, dass der Trend der vergangenen Jahre beibehalten wird, wo sie eine stetig steigende Teilnehmerzahl verzeichnen konnten. Waren es in den ersten Jahren etwa 60 Mannschaften, so kamen in den vergangenen Jahren fast immer 100 Mannschaften und mehr, die an dem Turnier teilnahmen. Die Region bergrüßt dann 500 Elfmeterschützen, viele mitgereiste Fans sowie etliche Zuschauer, die ein heiteres Turnier mit Spannung bis zum großen Finale erleben möchten.

An acht Toren werden über eine Vor- und Zwischenrunde die 16 Mannschaften ermittelt, die dann im K.O.-System den Sieger herausschießen. Die Regularien des Turniers sind einfach. Ein Team besteht aus fünf Spielern, einer davon ist der Torwart, der also ebenfalls schießen muss. Ansonsten gelten die Regeln wie bei einem normalen Elfmeterschießen.Teilnehmen kann jeder -- ob Hobbyspieler, Stammtische, Familien, Vereine oder aktive Spieler. Es gibt ein separates Damen-, Jugend- (bis 14 Jahre) und Herrenturnier. Jedes Team erhält einen Preis, die vier ersten bekommen auch Geldpreise. Beginn des Turniers ist um 12 Uhr – das Endspiel ist um cirka 18 Uhr.