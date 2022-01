Zukunftsfähige Mittelständler brauchen optimale Bedingungen

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) hat auf wichtige Weichenstellungen für den Erhalt von Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Mittelstands hingewiesen. In einer Pressemitteilung reagierte die IHK damit auf die Veröffentlichung des Mittelstandsberichts durch das baden-württembergische Wirtschaftsministerium. Zusätzlichen Handlungsbedarf sieht die IHK auf den Feldern Bürokratieabbau, Mobilfunkverfügbarkeit und Energiekosten. Das Wirtschaftsministerium hatte bereits die Themen Fachkräftesicherung, technologische Transformation, Klimawandel sowie die Bewältigung der Folgen der Corona-Krise als zentrale Handlungsfelder genannt.

Mehr als 99 Prozent aller Unternehmen in der Region haben laut IHK weniger als 250 Mitarbeiter. Jeder zweite sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ist bei einem kleinen oder mittleren Unternehmen angestellt. Zusammen erwirtschaften diese Betriebe rund 50 Prozent des Umsatzes aller regionalen Firmen. Mit Großunternehmen, erfolgreichen Hidden Champions sowie vielen regional verwurzelten Familienunternehmen verfüge die Region über einen ausgezeichneten Mix an Branchen und Unternehmen, so Anje Gering, Hauptgeschäftsführerin der IHK Bodensee-Oberschwabenum. Beim aktuellen Transformationsprozessen leiste der Mittelstand einen herausragenden Beitrag.

Im Bericht des Wirtschaftsministeriums werden laut IHK nicht nur die zentralen Handlungsfelder genannt, sondern auch konkrete wie beispielsweise die Corona-Hilfsgelder, das Innovationsförderprogramm Invest BW oder die Startup- und Mittelstandsförderung. Dies sei eine wertvolle Unterstützung, die auch in der Region ankomme, so Anje Gering. In enger Partnerschaft mit den regionalen Institutionen habe die IHK zudem im RegioWIN-Prozess eine Entwicklungsstrategie für die Bodenseeregion definiert und unterstütze beim Transformationsprozessen in Unternehmen, so Gering.

Aus Sicht der IHK besteht weiterhin akuter Handlungsdruck zum Beispiel bei den Energiekosten. „Die aktuelle Explosion der Energiepreise ist laut Prognose von Wirtschaftsforschern zwar vorübergehend, jedoch wird ein Einpendeln der Preise auf deutlich höherem Niveau als zuvor erwartet“, so Gering. Mit Blick auf die Mobilfunkverfügbarkeit schlägt die IHK die Änderung des Auktionsmodells sowie weitreichende Versorgungsauflagen auch für den ländlichen Raum im Zuge der nächsten Frequenzversteigerung vor.