Zugfahrten: Bodolz weiß bald, was Sache ist

In Bodolz dreht sich alles um die Zugzahlen. Während die Bahn in der Vergangenheit bisher davon ausgegangen ist, dass im Jahr 2025 täglich doppelt so viele Züge wie heute und 18 Güterzüge auf der Strecke durch Bodolz fahren werden, will Bürgermeister Christian Ruh das nicht glauben. Deshalb fordert er seit gut zwei Jahren von der Bahn eine genaue Berechnung der Züge. Die Krux bei der Sache ist nämlich: Je geringer die Zugzahlen, umso niedriger werden die Lärmschutzwände. Und genau das ist es, was der Bürgermeister für Bodolz durchsetzen will. Ganz nach dem Motto, so hoch wie nötig, um die Bürger vor Lärm zu schützen, aber so niedrig wie möglich, um den Schaden am Orts- und Landschaftsbild so gering wie möglich zu halten. Jetzt geht die DB-Netz davon aus, dass die Zugzahlen noch im Mai auf den Tisch kommen.

„Ich rufe alle zwei Wochen an und nerve sie“, sagt Bürgermeister Ruh. Mit seinem permanenten Nerven hat er jetzt Erfolg gehabt. Denn in der jüngsten Gemeinderatssitzung las Ruh dem Gremium eine E-Mail der zuständigen Stelle der Deutschen Bahn vor, in der ihm der Verantwortliche mitteilt: „Die DB Netz geht davon aus, dass das BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) die Zugzahlen noch im Mai zur Verwendung freigibt.“

Denn abhängig davon, wie viele Züge durch Bodolz fahren werden, muss die Bahn im Zuge der Elektrifizierung Lärmschutzwände bauen. Gleichzeitig hängt auch von den Zugzahlen ab, wie hoch die Lärmschutzwände werden. Ursprünglich geplant war eine Höhe von vier Metern ab dem Gleisbett. Mittlerweile hat Ruh jedoch durchgesetzt, dass sie nur drei Meter hoch werden. Insgesamt sind sechs Schallschutzwände mit einer Gesamtlänge von 1570 Metern vorgesehen, die mit kleinen Unterbrechungen die gesamte Gemeinde durchziehen.

„Das kann gar nicht sein“

An den bisherigen Planungen der Bahn zweifelt Bürgermeister Ruh. Daher hat er genaue Zugzahlen von der Bahn gefordert. „Das kann gar nicht sein“ meint Ruh. Denn rein rechnerisch würde das bedeuten, dass tagsüber alle neun Minuten ein Zug fahre. Diese Frequenz wiederum würde zu erheblichen Problemen an den Schranken führen. Sie würden so gut wie gar nicht mehr auf gehen. Auch an die prognostizierten 18 Güterzüge mag er nicht glauben. Insbesondere deshalb nicht, weil das Transportvolumen auf der Schiene seit 2010 um neun Prozent zurückgegangen sei.