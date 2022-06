Bahnverkehr an Pfingsten: Zugausfälle und SEV um Ulm - 9-Euro-Ticket sorgt für viel Andrang

Rund um Pfingsten wird im Raum Ulm wieder an den Schienen gebaut. Dieses Mal vor allem an der Südbahn, die Ulm mit dem Bodensee verbindet. Zwischen Ulm und Laupheim West ist bis Dienstag ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der sogenannte Freizeitexpress und etliche andere Regionalzüge, die von Ulm nach Singen verkehren, fallen komplett aus.

Weitere Zugausfälle hat die Bahn auf der Brenzbahn zwischen Ulm und Lagenau und auf der Strecke Ulm-Illertissen angekündigt. Grund für die Umstände sind Arbeiten am elektronischen Stellwerk des Ulmer Hauptbahnhofs. Die finden parallel mit dem ersten Wochenende statt, an dem in Deutschland das 9-Euro-Ticket gilt. Weil viele Arbeitnehmer an Pfingsten zudem ihren Urlaub begonnen oder zumindest das verlängerte Wochenende genießen wollen, könnte der Bahnverkehr überlastet sein. In ganz Deutschland hatte das gestern bereits für tumultartige Szenen an den Bahnhöfen gesorgt.

Reisende wollen 9-Euro-Ticket nutzen, Bahnverkehr schwächelt

Wie der Betreiber Go-Ahead Baden-Württemberg auf Anfrage berichtete, mussten Fahrgäste am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Zug wegen Überfüllung verlassen. Bei dem Betreiber, der Teile des Stuttgarter Schienennetzes bedient, wurde von einem „erhöhten Fahrgastaufkommen“ gewarnt. Nutzer sollten sich rechtzeitig informieren.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte bereits zum Start der beispiellosen Rabattaktion davor gewarnt, dass an diesem Wochenende Züge überlastet sein könnten. Er sei gespannt, ob die Kapazitäten ausreichten.

Hermann rief laut seinem Ministerium Reisende und Ausflügler dazu auf, gelassen zu bleiben und Rücksicht auf andere zu nehmen. Auch Strecken abseits touristischer Höhepunkte seien interessant.