Ein Sattelzug ist am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr in Giengen an der Brenz mit einem Regionalexpress kollidiert.

Ersten Ermittlungen zu Folge fuhr der 47-jährige Fahrer des Sattelzuges auf der Landstraße in Richtung Giengen an der Brenz und wollte direkt nach dem Bahnübergang verbotswidrig nach rechts in den Giengener Weg abbiegen. Da der Wendekreis des Lasters offenbar zu groß war, musste der Fahrer rangieren. Gleichzeitig schlossen sich die Schranken am Bahnübergang, weil ein Zug Richtung Crailsheim nahte.

Der Lokführer leitete noch eine Notbremsung ein, trotzdem kollidierte der Zug mit dem Laster. Der Regionalexpress stieß mit dem hinteren Teil des Sattelaufliegers zusammen, der dadurch vollständig aufriss. Dabei entstand am Regionalexpress und Bahnübergang ein Sachschaden von etwa 60 000 Euro, sowie am Laster ein Schaden von etwa 30 000 Euro.

17 Reisende im Zug

Im Zug befanden sich 17 Reisende, welche anschließend durch die Feuerwehr zum Bahnhof Giengen an der Brenz transportiert wurden. Eine schwangere Frau wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Alarmierte Beamte der Bundes- und Landespolizei nahmen den Sachverhalt vor Ort auf.

Durch die Gleissperrungen zwischen Hermaringen und Giengen an der Brenz in der Zeit von 10.46 Uhr bis 12.35 Uhr kam es zu Störungen und Verspätungen bei der Bahn. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 47-Jährigen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.