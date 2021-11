ZUG bietet Probemitgliedschaft an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als hybride Veranstaltung konnten am 9. November 2021 so viele Mitglieder, Gäste und Interessierte wie noch nie durch den Vorstandsvorsitzenden Andreas Schell begrüßt werden. Jane Gronner berichtete als scheidende Geschäftsführerin von diversen Aktivitäten aus dem Vereinsjahr der ZUG. Konkret wies sie auf die ZUG-Zukunftswerkstatt hin, welche im Rahmen von acht virtuellen Workshops, neue Ansätze in den Bereichen Positionierung, Mitgliederstruktur und Kommunikation der ZU entwickelte.

Im Anschluss an den Bericht des Kassier Franz Bühler erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands. Die ZUG steht finanziell und personell gut da, so konnte die Anzahl der Mitglieder auf fast 180 gesteigert werden.

Auch ein neuer Vorstand mit einigen personellen Veränderungen wurde gewählt. Ausgeschieden sind Markus Bergmann, Franz Bühler, Julica Renn und Jane Gronner. Andreas Schell dankte den ausscheidenden Vorständen mit einem Präsent und betone nochmals, dass die Leistung im Ehrenamt nicht mit Gold aufzuwiegen sei.

Die neue Vorstandschaft stellt sich wie folgt zusammen: Andreas Schell (Vorsitzender), Philipp Gotterbarm und Thomas Brandt (beide stv. Vorsitzende), Walter Ege (Schatzmeister), Sandra Laßmann (Geschäftsführerin), Timo Glöckner (Schriftführer), Julika Baumann-Montecinos, Joachim Landkammer, Stefan Lanz, Sascha Schmidt, Maximillian Zollner (alle Beisitzende) und Jane Gronner (Kassenprüferin).

Um aktiven Studierenden der Zeppelin Universität den Zugang zur ZUG zu erleichtern und damit das Wachstum des Vereins langfristig sicherzustellen, wurde die Satzung um die Möglichkeit einer „Probemitgliedschaft“ mit geringem Beitragssatz ergänzt. An dieser Stelle gilt unser Dank Susanne Schwaderer, welche mit bewährter und humorvoller Art und Weise gekonnt durch die Wahlen führte. Um den Mitgliedern den Förderzweck der ZUG zu verdeutlichen, stellten abschließend verschiedene Initiativen der ZU, die durch die ZUG geförderten Projekte vor.

So zum Beispiel der Transcultural Leadership Summit, der in einem hybriden Format mit knapp 500 Teilnehmern eine der größten Veranstaltungen an der ZU repräsentiert. Die studentische Unternehmensberatung whyknot, das Seekultfestival sowie die Nachhaltigkeitsinitiative der ZU, das Zukunftsbüro rundeten die Projektvorstellungen ab.

Die ZUG förderte seit ihrem Bestehen Förderprojekte für die ZU, Stadt und Region im Wert von knapp 600.000 Euro.