Eine 22-jährige Autofahrerin, die am Dienstag gegen 13.20 Uhr die L1080 von Unterriffingen in Richtung Hohenlohe befuhr, ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, als sie durch einen zu Boden fallenden Gegenstand abgelenkt wurde. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An ihrem Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 5000 Euro.