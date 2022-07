Zündende Idee fürs Selbstbewusstsein

Wenn Menschen sich verletzen, verbietet es sich grundsätzlich, sich darüber lustig zu machen. Allerdings muss man bei aller Betroffenheit auch einen Blick auf die Umstände werfen dürfen, die zu einer Verletzung geführt haben. Denn es ist schon ein Unterschied, ob sich jemand dabei verletzt, während er mit einem brennenden Streichholz im Tank des Rasenmähers nachsieht, ob noch genug Benzin drin ist. Oder ob es jemanden erwischt, weil er im winter bei Glatteis unglücklich fällt. Das eine scheint höhere Gewalt zu sein, das andere intellektuelles Versagen.

Zu welcher Kategorie man den Vorfall rechnen muss, der sich vor ein paar Wochen auf der Halbinsel Au im Zürichsee zugetragen hat, darf der Beobachter selbst entscheiden. Bei besagtem Anlass übte sich ein Rudel Menschen in der nicht ganz so profanen Kunst, über glühende Kohlen zu laufen. Dieses Ritual wird von Selbstbewusstseins-Gurus gerne dazu benutzt, um Leute dazu zu motivieren, an sich selber zu glauben. Dass das damit verbunden sein muss, nicht zu glauben, dass glühende Kohlen ziemlich warm werden können, gehört anscheinend dazu.

Jedenfalls kamen am Ende 25 Verletzte dabei heraus, die sich bei der Grillparty der besonderen Art zum Teil erhebliche Verbrennungen zugezogen haben. Im Einsatz waren neben Polizei zehn Rettungswagen samt Sanitätern und zwei Notarzt-Teams. Wie sich das Feuerritual auf die Füße der Teilnehmer ausgewirkt hat, weiß man. Ob es dem Selbstbewusstsein genützt hat, ist zur Stunde noch nicht bekannt. (nyf)