Auf der Strecke zwischen Friedrichshafen und Lindau kommt es derzeit zu Zugausfällen und Verspätungen. Das teilt die Bahn auf ihrer Homepage mit.

Laut einer ersten Meldung der Polizei ist es in Nonnenhorn Höhe Seehalde zu einem Unfall an der Strecke gekommen. Es komme zu Verspätungen und Ausfällen in beide Richtungen im Regionalverkehr der Deutschen Bahn.

Weitere Informationen folgen