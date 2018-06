Die Mitglieder der Wasserversorung Jagstgruppe haben sich zu ihrer Verbandsversammlung im Gasthaus Eiche in Mainkling getroffen. Vorsitzender Raimund Müller berichtete von einem guten Geschäftsjahr. Den Endverbrauchern sei „Wasser bester Qualität“ geliefert worden. Dazu habe auch das neue Wasserwerk in Schweighausen maßgeblich beigetragen. Und er berichtete von einer Planungspunktlandung für das Jahr 2017. Damit erhalten die Kommunen keine Nachberechnung aber auch keine Rückvergütung.

Müller wies eingangs auf die gut funktionierende Kooperation mit der Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) hin, die seit 2013 die komplette Betriebsführung für die kleine Wasserversorgung Jagstgruppe übernimmt. Davon profitierten die Kommunen Crailsheim, Jagstzell, Rosenberg, Frankenhardt und Kressberg.

Wie Müller ausführte, sei das sanierte Wasserwerk in Schweighausen seit 1. März in Betrieb. Das Wasser, das von dort geliefert werde, habe „eine hervorragende Qualität“, betonte Müller. Die Wasserenthärtung liefere deutlich weichere Werte, als deutschlandweit gefordert. Auf Chemie werde im Werk in Schweighausen komplett verzichtet; man setze dort ausschließlich auf UV-Bestrahlung des Wassers. Das habe alles viel Geld gekostet; insgesamt seien über fünf Millionen Euro in die Sanierung des Wasserwerks in Schweighausen gesteckt worden.

Der Kaufmännische Geschäftsführer der Stadtwerke Crailsheim, Uwe Macharzenski, ging danach detailiert auf den Jahresabschluss 2017 ein.

Dietrich: 2017 war eines „der schlechtesten Niederschlagsjahre“

Reinhard Dietrich als technischer Betriebsleiter der Wasserversorgung NOW legte den Betriebsbericht vor. Das Jahr 2017 sei laut Dietrich eines „der schlechtesten Niederschlagsjahre“ der Vergangenheit gewesen. Die Werte hätten immer unter dem langjährigen Mittelwert gelegen. Es stehe zu befürchten, dass auch im Jahr 2018 ein ähnlich schlechtes Niederschlagsniveau zu erwarten ist. Das habe „natürlich“ Auswirkung auf die Eigenwasserversorgung, die eigenen Brunnen schütteten weniger Wasser aus. Im Jahr 2017 seien dies immerhin 15 Prozent weniger Wasser gewesen, die schlechteste Ausschüttung seit Beginn der Aufzeichnungen, berichtete Dietrich. Gleichzeitig steige der Wasserverbrauch im Bereich der Wasserversorgung Jagstgruppe im Vergleich zu anderen Wasserversorgern beständig an. Er habe im Jahr 2017 bei rund 3,5 Millionen Kubikmetern gelegen, davon habe die Jagstgruppe 1,8 Millionen Kubikmeter über eigene Brunnen abdecken können. Der Rest sei von der NOW geliefert worden.

Der Endverbraucher und die Kommunen der Jagstgruppe müssten sich trotz dieser Entwicklung aber keine Sorge machen, sagte Dietrich. Denn mit der NOW habe die Jagstgruppe einen starken Partner an der Seite, der den steigenden Bedarf leicht abdecken könne. Die Wasserabgabe könne von der NOW durchaus noch erhöht werden, ohne das die Versorgungsgruppe dadurch in Schwierigkeiten geraten würde. (afi)