ZU startet Bachelorstudiengänge auch Ende Januar

Als eine der wenigen deutschen Universitäten startet die Zeppelin-Universität (ZU) Friedrichshafen ihre Bachelorstudiengänge auch im Januar. Bewerbungsschluss für alle Studieninteressierten ist der 6. Januar.

Viele Abiturienten haben im vergangenen Sommer wegen der Unsicherheit über die Art und Weise des (Präsenz-)Studienbetriebs ab Herbst ihren Wunsch und ihre Absicht auf Aufnahme eines Studiums erst einmal aufgeschoben, heißt es in der ZU-Mitteilung. Mit dem Studienstart im Januar sind deshalb insbesondere diejenigen angesprochen, die nun nicht mehr Zeit ins Land gehen lassen und bis zum Herbst nächsten Jahres warten wollen.

Außerdem bietet dieser Termin denjenigen, die nicht direkt nach dem Abitur von der Schulbank in den Seminarraum gewechselt sind, sondern erst einmal eigene Erfahrungen sammeln wollten, die Möglichkeit eines zeitnahen Studienbeginns. Das Angebot richtet sich darüber hinaus an bereits Studierende, denen der aktuelle Studienplatz nicht behagt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das Frühjahrssemester in den managementorientierten Bachelorstudiengängen in Wirtschaftswissenschaften, Kultur- und Kommunikationswissenschaften, Politik-, Verwaltungswissenschaft und Internationale Beziehungen sowie in Soziologie, Politik und Ökonomie beginnt am 29. Januar. Die ZU bietet zudem besondere Stipendien für Studienwechsler und -abbrecher an.