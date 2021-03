Zu schnell unterwegs: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 21-jähriger Biker ist bei einem Unfall am Freitagabend auf der B19 schwer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad vom Ortsteil Laufen in Richtung Untergröningen unterwegs. Im Bereich einer langen Geraden überholte er einen vorausfahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren vor einer unmittelbar darauffolgenden Linkskurve geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam zu Fall. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von 12 000 Euro. Die B19 war für die Dauer der Unfallaufnahme und wegen der Landung eines Rettungshubschraubers bis 18.30 Uhr gesperrt.