Meßkirch/ Neuhausen ob Eck-Worndorf (sz) - Deutlich überhöhte Geschwindigkeit hat einem Fahrer ein dreimonatiges Fahrverbot und ein angemessenes Bußgeld eingebracht, teilt die Polizei mit. Der Mann war am Freitag in der Mittagszeit auf der Bundesstraße 311 zwischen Neuhausen ob Eck und Meßkirch unterwegs und wurde im Bereich der langen Gerade beim Weiler Breitenfeld durch Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Villingen mit einer Geschwindigkeit von 178 Kilometern pro Stunde gemessen. Insgesamt sind im Zeitraum von 11 bis 13.30 Uhr zehn Autofahrer in diesem Bereich wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet worden.