Beim Befahren der Verbindungsstraße zwischen Schwenningen und Saverwang ist ein in Richtung Schrezheim fahrender 19-jähriger Honda-Fahrer am Donnerstag gegen 15.20 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Danach überschlug sich sein Wagen. Der junge Fahrer musste uur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Beifahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 4000 Euro.