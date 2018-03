Weil ein Autofahrer nicht entsprechend der Witterung fuhr, ist es am Samstag in Dettingen zu einem Unfall gekommen. Am Samstag gegen 20.35 Uhr fuhr der 48 Jahre alter Mann mit seinem Seat auf der Kirchberger Straße in Dettingen. In einer leichten Rechtskurve kam er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Peugeot Kleinbus, der von einer 30 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Im Seat wurden der Fahrer und dessen 43 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.