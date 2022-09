ZU lädt zu Sommerfest und Tag der offenen Tür

Friedrichshafen (sz) - Die Zeppelin-Universität (ZU) veranstaltet am Samstag, 17. September, zum 18. Mal ihr Sommerfest und einen Tag der offenen Tür. Einlass auf dem ZF-Campus der ZU im Fallenbrunnen ist ab 14.30 Uhr, eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger der Region.

Das Thema lautet diesmal „Unzeit“. Denn fast nie passiert, was gerade passt – Zeitenwenden oder Wendezeiten sind dann zwar schnell ausgerufen, kommen aber immer zur Unzeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Unzeit sei die ungünstige, die ungelegene Gelegenheit, die unerwartete Krise, der Moment des Zögerns und Nicht-Weiterwissens. Und wie äußern sie sich in und zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik?

Begrüßung ist um 15 Uhr durch ZU-Präsident Klaus Mühlhahn. Es folgt ein Vortrag mit anschließender Diskussion des Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments Rainer Wieland (MdEP, EVP) zum Thema „Europa – Alte Antworten auf neue Herausforderungen?“ auf Einladung des studentischen Club of International Politics. Ab 16.30 Uhr behandeln dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ZU in 16 Vorträgen das Thema des Sommerfestes.

Zum weiteren Programm gehört um 16.30 Uhr die Eröffnung und Einführung in die Ausstellung „Weaving Dreams into Reality“. Angeboten werden außerdem Campus- und Bibliotheksführungen sowie Aktionen und Beiträge der studentischen Initiativen und Gründungsteams. Ab 20 Uhr tritt die Zeppelin Band um Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, auf.