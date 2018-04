Schlappe für Landrat Harald Sievers, der sich in Sachen Polizeipräsidium keine Freunde gemacht hat. Da wäre einmal der Kreistag: Das Kommunalparlament soll so empört über seinen Alleingang gewesen sein, das Telekom-Gebäude ohne Rücksprache mit den Fraktionen dem Land Baden-Württemberg anzubieten, dass es einen Begleitarbeitskreis für die Standort- und Flächenkonzeption des Kreises installiert hat. Das zeugt nicht von Vertrauen in den Landrat und zeigt, dass sein anfangs großer Rückhalt im Kreistag schwindet.

Äußerst ungeschickt war es auch von ihm, beim Angebot für das Telekom-Gebäude zu pokern und erst einmal einen arg überhöhten Preis zu verlangen. Wer so verhandelt, verscherzt es sich für die Zukunft mit den Beteiligten. Die Landesbehörden wird er früher oder später brauchen.

Sievers ist jetzt in der Bredouille. Ohne den Verkauf des Telekom-Gebäudes mit einem entsprechenden Erlös wird es schwieriger für ihn, seinen Traum vom neuen Kreishaus zu verwirklichen und im Kreistag durchzubringen. Nach der Vorgeschichte vermutlich doppelt schwierig. Am Ende wird es wohl darauf hinauslaufen, dass das Telekom-Gebäude die alleinige Kreisverwaltung wird. Platz genug wäre ja.