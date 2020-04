Zu Hause bleiben statt Ausflüge machen

Das Bild, das aktuell durch die sozialen Medien geistert, zeigt eine merkwürdige Szene: Zwei Menschen sitzen mit Hüten, Sonnenbrillen und Masken in einem Schlauchboot - mitten auf dem Ravensburger Marienplatz.

Aufgenommen wurde das Bild am vergangenen Sonntag. Sabine Buchmann-Mayer kam zufällig am Marienplatz vorbei und beobachtete die Aktion. Später stellte sie ein Bild davon ins Internet. „Das war beeindruckend. Die beiden saßen alleine in dem Boot.