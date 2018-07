Zu Guttenberg lässt sich im Karneval vertreten

Aachen (dpa) - Der wegen der Bundeswehraffären unter Druck geratene Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg lässt sich bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst vertreten. Nach Angaben des Aachener Karnevalsvereins hat der nominierte Ritter seine Absage mit der Lage in Afghanistan begründet. Stellvertretend werde ein „Knappe“ den Orden während der Festsitzung am 19. Februar in Aachen entgegennehmen, teilte der AKV mit. Der Ritter darf bestimmen, wer dieser Stellvertreter sein soll.