Der Arbeitskreis „Rund um den Bussen“ hat im Sitzungssaal der Gemeinde Unterwachingen getagt. Bürgermeister Hans Rieger begrüßte die Mitglieder des Ausschusses und stellte seine kleine Gemeinde mit ihren Besonderheiten vor.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Manfred Weber, bedankte sich für die Einladung und gab zunächst Informationen zum neuen Museumsführer der Ferienlandschaft, der gut ankomme bei den Gemeindeverwaltungen, aber auch bei den Museen „Rund um den Bussen“ guten Absatz erfahre.

Der Ausschuss hat sich unter anderem mit einer neuen Wanderbroschüre befasst. Eine solche ist in Planung, da bei den Messeauftritten regelmäßig nach einer derartigen Broschüre gefragt werde. Dabei sollen etwa 20 ausgearbeitete Wandervorschläge der Gemeinden „Rund um den Bussen“ dargestellt werden, erklärte Manfred Weber. Bis zum Erscheinen der neuen Wanderbroschüre müssten aber noch einige Fragen zur Finanzierung, der Gestaltung und der Gesamtauflage geklärt werden. Geplant ist, diese neue Wanderbroschüre pünktlich zur CMT im Januar 2019 herauszubringen.

Im Anschluss an die Ausschusssitzung stand der Besuch der Dorfkirche von Unterwachingen auf dem Programm. Restaurator Gebhard Kopp aus Emerkingen erläuterte den Ausschussmitgliedern die Pfarrkirche Cosmas und Damian mit ihren tollen Fresken, Wand- und Deckengemälden. Ein noch wenig bekanntes Barockjuwel sei die Dorfkirche in Unterwachingen, so Kopp. Dieses Juwel ist auch im Kirchenführer der Ferienlandschaft „Rund um den Bussen“ mit vertreten.

Die stattliche Kirche wurde Giovanni Caspare Bagnato anstelle einer Vorgängerkirche erbaut und präsentiert sich im aufwendigen Barockstil. Die Stuckaturen wurden von Francesco Pozzi ausgeführt, das farbenfrohe Deckengemälde aus dem Jahr 1756 stammt von Joseph Ignaz Wegscheider. Dieser war damals auch Bürgermeister von Riedlingen.

Gebhard Kopp ging noch auf einige Besonderheiten der Kirche, ihre Schönheit sowie Größe ein und bemerkte, dass seit 1756 an der Dorfkirche kaum etwas verändert wurde. Nur die Kommunionbank wurde entfernt.