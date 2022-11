Zu Gast bei den St.-Martins-Chorknaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wolpertswende/Biberach - Am 16. Oktober fand in Biberach ein Chortreffen anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der St.-Martins-Chorknaben statt. Früh morgens machten sich die Mädchenkantorei & Chorknaben Wolpertswende-Mochenwangen auf den Weg und wurden in Biberach mit viel Sonnenschein und netten Sängern begrüßt. Um 11 Uhr begann der gemeinsame Gottesdienst, in dem die eingeladenen Chöre zusammen gesungen haben. Nach langer Zeit ohne gemeinsames Singen waren alle sehr beeindruckt, mit so vielen Sängern und Sängerinnen die Kirche mit Klang zu füllen. Bei dem anschließenden sehr leckeren Mittagessen konnten Kontakte mit den anderen Chören geknüpft werden und es wurde viel zusammen gelacht. Nach dem Mittagessen ging es für die Sängerinnen und Sänger dann sportlich weiter, denn in der nahegelegenen Turnhalle fand ein großes Fußballturnier statt. Die Mannschaft der Mädchenkantorei & Chorknaben aus Wolpertswende-Mochenwangen spielte Fußball auf höchstem Niveau und erreichte so den wohlverdienten zweiten Platz, für den sie feierlich einen Pokal überreicht bekamen. Rundum war es für alle ein sehr schöner Tag mit viel guter Laune und Spaß.

Ein herzliches Dankeschön gilt den St.-Martins-Chorknaben Biberach für die Einladung sowie den schönen Tag und dem Chorleiter Hans Georg Hinderberger für seine Begleitung und Unterstützung in der Fußballmannschaft.

Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen und dürfen gerne zu einer Probestunde vorbeikommen. Der Hauptchor besteht aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab zwölf Jahren.

Er gestaltet Gottesdienste mit und führt Konzerte sowie Musicals auf. Das Repertoire reicht von geistlicher Musik über A-Capella-Werke bis zu modernen Chorstücken. Weitere Höhepunkte sind Ausflüge, Chortreffen und Chorreisen. Im Hauptchor proben die Mädchen und Jungs in getrennten Gruppen, um auf die Entwicklung der Stimmen optimal eingehen zu können. Die beiden Gruppen werden auch gemeinsam aktiv, sei es beim gemeinsamen Singen oder bei Gemeinschaftsaktionen. Probezeiten sowie Kontaktdaten unter www.mkwomo.de