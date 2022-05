Zu Gast als Fans im Europapark-Stadion in Freiburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mengen/Hohentengen - Seit Jahren pflegt das Hohentenger Bauunternehmen Manfred Löffler enge Kontakte zu den OWB-Werkstätten in Mengen. Vor allem mit Michael Kugler und Stefanie Emhart hat man bei den Verantwortlichen zuverlässige Ansprechpartner gefunden, mit denen man nicht zum ersten mal eine Ausfahrt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Handicap aus den Mengener Werkstätten unternahm.

Am Samstag, 23. April, war es dann wieder soweit. Das Bauunternehmen hatte 50 Eintrittskarten für das Bundesligaspiel SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach im neuen Europapark-Stadion erworben. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Betreuer und auch Manfred Löffler mit seinen Söhnen David, Sebastian und Peter und Enkelsohn machten sich im Bus auf die Reise ins Badische. Schon auf der Hinfahrt spürte man die Freude und die Erwartung, einmal live dabei zu sein bei einem Bundesligaspiel. Und sie sollten es nicht bereuen. Kurz, nachdem man im Stadion angekommen war und die Plätze einnahm, konnten sich die Gäste aus dem Schwäbischen schon am Aufwärmen der Fußballprofis erfreuen und waren dann gespannt auf das Match. Und das hatte es in sich. Ein Fight, der alles bot, was ein rasantes, spannendes Bundesligaspiel ausmacht. Nachdem die Badener schon mit 2:0 in Rückstand lagen, ging dann der Punk ab und der SC Freiburg startete eine furiose Aufholjagd. Dabei war die Stimmung im Stadion auf dem Siedepunkt und die 50 Oberschwaben waren begeistert von dem, was sie auf dem grünen Rasen sahen. Dann drehten die Breisgauer das Spiel und führten bis kurz vor Schluss mit 3:2 Toren, aber Gladbach ließ nicht locker. Und so endete dieses spannende Fußballspiel dann unentschieden mit 3:3.

Noch eine Stadionwurst gegessen und ein paar Leckereien vernascht und dann hieß es Abschied nehmen aus Freiburg. Mit vielen Eindrücken vom Spiel und überglücklich, solch einen tollen Fußball-Nachmittag erlebt zu haben, trat man dann die Heimreise an.