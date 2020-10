Tettnang (sz) - Ein 18-Jähriger ist am Montag kurz nach 5 Uhr in völliger Dunkelheit auf der Bundesstraße bei Laimnau unterwegs gewesen. Verkehrsteilnehmer meldeten den Fußgänger über Notruf, eine Polizeistreife hielt ihn letztendlich an und brachte ihn nach Hause. Auf ihn kommt nun die Rechnung für die „Taxifahrt“ zu, wie die Polizei mitteilt.