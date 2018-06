Zu 100 Prozent fehlt nur der Wasserspender

Orangefarben leuchtet der Aufkleber am Eingang. Er prangt seit Dienstag an den Glastüren der ersten beiden Einzelhandelsgeschäfte in Wangen. Denn: Der Handelsverband Württemberg hat die beiden Rewe-Märkte im Waltersbühl und in der Karl-Hirnbein-Straße mit dem Zertifikat „Generationenfreundliches Einkaufen“ ausgezeichnet. Die Geschäfte erreichten 99, respektive 96 Prozent der Kriterien. Kaufmann Gerd Nieth ist damit „sehr zufrieden“.

Mutter-Kind-Parkplätze, ebenerdige Eingänge, Ruhebänke, Einkaufswagen mit Kindersitz oder breite Gänge. Das sind nur einige der Kriterien, die es zu bestehen gilt. „Wir legen den Fokus auf alle Generationen“, sagt Adrian Großkopf vom Handelsverband. Soll heißen: Die Kriterien sind an die Bedürfnisse von Familien mit Kindern, Senioren und Menschen mit Behinderung angepasst.

Jeder Einzelhändler könne sich um das Siegel bewerben, eine Mitgliedschaft im Handelsverband sei keine Voraussetzung. Es falle lediglich eine Aufwandsentschädigung an, die sich nach der Größe des Ladengeschäfts richte. Das Siegel ist bundesweit aberkannt und wird alle drei Jahre überprüft, sagt Großkopf.

Pflicht- und Zusatzkriterien

Unter den 58 Fragen befinden sich Pflicht- und Zusatzkriterien. Um nicht durchzufallen, muss ab einer Einkaufsfläche von 1000 Quadratmetern etwa eine Kundentoilette vorhanden sein. Wer mindestens 70 Prozent erreicht, hat bestanden. Beide Wangener Märkte erreichten „sehr gute“ Bewertungen. Zum Maximalwert habe im Waltersbühler Markt lediglich ein Wasserspender gefehlt. In Baden-Württemberg gebe es derzeit knapp 200 ausgezeichnete Filialen aus allen Branchen. Die Zertifikatskriterien werden alle drei Jahre überprüft. Ob er beim nächsten Mal 100 Prozent anstrebt, ließ Gerd Nieth offen. Für die Mitarbeiter aber gebe es auf jeden Fall noch „eine kleine Belohnung“.