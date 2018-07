Zsa Zsa Gabor am Magen operiert

Los Angeles (dpa) - Die 94-jährige Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor ist ein weiteres Mal operiert worden. Eine Magensonde in der Bauchdecke habe innere Blutungen ausgelöst. Das sagte Gabors Mann, Frédéric Prinz von Anhalt. Die Schauspielerin sei wiederholt in eine Art Koma verfallen. In den vergangenen fünf Monaten war Gabor dreimal an einer Lungenentzündung erkrankt. Seit einem Sturz aus dem Bett und einer Hüftoperation im vorigen Sommer ist sie bettlägerig. Im Januar wurde wegen einer Infektion ihr rechtes Bein oberhalb des Knies amputiert.