Für die Menschen aus Oberschneidheim und Tannhausen ist sie schon längst zu einem beliebten Ausflugsziel geworden: die Koppel von Hermann Geiger, die, etwas versteckt, zwischen Oberschneidheim und Tannhausen liegt. Geiger pflegt hier gemeinsam mit seinen Freunden Michael Joas, Harald Schimmerle und Manfred Zeller ein ziemlich ausgefallenes Hobby. Die vier Männer halten sich eine Herde schottischer Hochlandrinder. Die bulligen Urviecher, die jedem Wetter trotzen und als gutmütig und gesellig gelten, haben es Geiger und seinen Freunden schwer angetan. Und nicht nur ihnen. „Mittlerweile kommen regelmäßig Fußgänger und Familien raus, um die Tiere zu bestaunen“, sagt Geiger. Mit ein Grund , warum er und seine Kollegen zwischenzeitlich sogar eine Sitzbank aufgestellt haben – ein netter Service für die vielen Zaungäste.

Die vier Männer aus Unterschneidheim sind bereits 2004 auf die zotteligen Highländer gekommen. „Wir wollten eigene Rinder halten, haben aber nach was Ausgefallenem gesucht. Bisons waren kurz im Gespräch, schlussendlich sind es dann aber die schottische Hochlandrinder geworden“, erzählt Geiger. Mit zwei Tieren – einem Bullen und einer Kuh habe die Gruppe angefangen. Damals waren die Tiere in Deutschland noch so exotisch, dass die Männer für ihre ersten Kälbchen richtig Geld auf den Tisch legen mussten.

Doch das schreckte die Hobbyzüchter nicht. Sie machten sich mit großem Engagement ans Werk – ein Stall wurde in Eigenregie gebaut, die Tiere gepflegt und gehegt. Mit Erfolg: Die Herde wuchs beständig; mittlerweile kann einmal im Jahr geschlachtet werden. In der Regel sind es zwei Tiere, die auf den Tellern landen – nur zum Eigenverzehr versteht sich.

Wie Geiger betont, liefern die Hochlandrinder ein äußerst schmackhaftes, fettarmes Rindfleisch – das „garantiert zu 100 Prozent Bio“ sei. Dafür sorgen nicht zuletzt die vier Unterschneidheimer selbst, die sich gewissenhaft um die Fütterung und Versorgung ihre Tiere kümmern. Wochenweise wechseln sie sich ab, karren einmal täglich Wasser und Heu zur Rinderkoppel. Einmal im Jahr schaut auch der Tierarzt vorbei – zur IBR-Blutuntersuchung.

Für die Hobbyzüchter eine mehr oder weniger lästige Pflichtveranstaltung, gelten die pflegeleichten Hochlandrinder doch praktisch als immun gegen nahezu alle Krankheiten.