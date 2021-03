Zollernalb-Klinikum wagt digitales Pilotprojekt

sz) - Anfang November 2020 startete ein digitales Pilotprojekt in der Pflege am Zollernalb-Klinikum. Dieses in Deutschland bisher einzigartige Projekt kombiniert verschiedenste, digitale Werkzeuge zur Entlastung der pflegerischen Fachkräfte. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Im Zentrum dabei steht ein modernes Pflege-Expertensystem von der Firma NursIT Institut aus Berlin. Im Projekt werden alle für die Abrechnung relevanten Daten digital an das Kodiersystem übergeben und vervollständigen somit automatisch die Klinikabrechnung. Über den ebenfalls neu eingeführten Klinik-Messenger können nun aus der Pflegesoftware heraus die relevanten Informationen beispielsweise auf das Smartphone des zuständigen Arztes gesendet werden. Auch mit Hardware wurden die Pflegefachkräfte neu ausgestattet. So wurden zum Start neue, intelligente Dokumentationswägen in Betrieb genommen.

Mit einem Barcodescanner wird der Patient über sein Patientenarmband identifiziert, um erhobene Werte zuordnen zu können. Die am Patienten durch eine Pflegefachkraft erhobenen Werte der Vitalzeichenkontrolle werden an das System übermittelt und sind sofort in der Patientendokumentation digital ersichtlich. Dieses Tool vereinfacht alltägliche Prozesse. Bisher zeigte sich das Pilotprojekt als sehr hilfreich. Ziel ist es, den Digitalisierungsprozess zu fördern und vollständig zu etablieren. Somit wird wertvolle Zeit eingespart, um diese für die Pflege der Patienten zu nutzen. Außerdem erleichtert es die Arbeit der Pflegefachkräfte, da alle Daten der Patienten sofort digital im System dokumentiert werden.

Die Entscheiderfabrik führt fördernde Verbände und 130 Industrieunternehmen mit 800 Kliniken zusammen. Ziel ist es, den Nutzen von Digitalisierungsprojekten aufzuzeigen. Gesundheitsdienstleister wie Kliniken, MVZ oder Heime können sich auf eines der Digitalisierungsprojekte bewerben und werden dann durch ein Auswahlverfahren bestimmt. Die Testphase der Projekte belaufen sich auf zwölf Monate, hierbei werden engmaschig Vor- und Nachteile der Systeme besprochen und auf den Prüfstand gestellt. Nach Beendigung der Testphase wird der Beitrag zum Unternehmenserfolg geprüft und ein Entschluss getroffen, ob das Digitalisierungsprojekt auch langfristig zu einem Mehrwert führt.

Das Zollernalb-Klinikum hat sich auf das Projekt „Entlastung der Pflegekräfte und ökonomische Steuerung mittels einer prädiktiven Pflege-Controlling-Unit“ beworben und konnte dies erfolgreich umsetzen.