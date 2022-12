Zoller + Fröhlich spendet 20.000 Euro

Wangen (sz) - Das Unternehmen Zoller + Fröhlich spendet in diesem Jahr insgesamt 20.000 Euro an den Verein „Lichtblick – hilft Familien“ und die Tafel in Wangen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der Verein Lichtblick helfe Familien und Kindern in Not schnell und unbürokratisch. Die Organisation finanziere sich ausschließlich durch Spenden, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Die Tafel in Wangen sei ein Gemeinschaftsprojekt der Caritas und des DRK und stehe für nachhaltige Hilfe, weil die Tafeln dazu beitragen, dass Lebensmittel nicht einfach entsorgt werden und weil durch niedrige Preise allen Hilfe zuteil werde.