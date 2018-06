Zoller & Fröhlich zeichnet Berufsnachwuchs aus

Zum neunten Mal haben die Firma Zoller & Fröhlich und die Friedrich-Schiedel-Schule ins Rathaus eingeladen. Zum neunten Mal erlebten Preisträger und deren Familien, Vertreter der ausbildenden Betriebe, der verschiedenen Schulen, des Fördervereins und andere Ehrengäste eine Preisverleihung in einem mehr als ansprechenden und würdigen Rahmen. „Wir haben uns entschlossen, die Vergabe des Zoller-&-Fröhlich-Preises in diesem Jahr unter das Motto „Berufswahl – Zukunft oder Zufall?“ zu stellen“, sagte der stellvertretende Schulleiter Daniel Grupp, der durch den Abend führte. Junge Menschen stünden vor der Frage, was sie werden sollen – und im Fadenkreuz von Eltern, Verwandten, Freunden, Lehrern und der Öffentlichkeit, die Ratschläge geben und es gut meinen. „Entscheidet man sich eigentlich auch in diesem Alter, Oberbürgermeister zu werden?“ fragte Grupp provokant. Oberbürgermeister Michael Lang verneinte: „Das war nicht geplant, nicht vorherzusehen und hat sich so entwickelt. Es sind oft Zufälle, Glück und die Begegnung mit den richtigen Menschen im richtigen Moment.“

Wertvolle Geste und Anerkennung

Lang erinnerte in seiner Ansprache auch an die Anfänge des Zoller-&-Fröhlich-Preises – und gratulierte gleichzeitig zum 50-jährigen Bestehen der Firma: „Die Preisverleihung ist zu einem schönen Brauch geworden und eine wertvolle Geste und Anerkennung für den beruflichen Nachwuchs.“ Viele Betriebe der Region seien nicht von Ingenieuren, sondern von talentierten und engagierten Menschen aus dem Handwerk gegründet: „Es stecken auch heute noch große Perspektiven dahinter. Der berufliche Nachwuchs ist extrem gefragt.“

Thomas Steinhauser, Vorsitzender des Fördervereins der Friedrich-Schiedel-Schule, ging auf die Veränderungen in der Ausbildungslandschaft und die frühe Spezialisierung in den Berufsbildern ein. Peter Greiner, Schulleiter der Friedrich-Schiedel-Schule, wiederum orientierte sich in seiner Rede am Leitbild der Firma Zoller & Fröhlich, das Mut, einen festen Willen und eine solide Basis als unverzichtbares Kriterium für unternehmerischen Erfolg nenne. Den drei Preisträgern empfahl er, genau bei der Preisspender-Firma nachzulesen: „Visionäre Ideen, gepaart mit bodenständigem Know-how sind die Eckpfeiler. Das sollten Sie stets auch als Verpflichtung mitnehmen!“ Berufswahl sei eben kein Zufall: „Vielmehr beginnt mit der richtigen Berufswahl eine erfolgreiche, berufliche Zukunft.“ Ausbildungsbetriebe, Schulträger und Schulen stünden in der Verantwortung, meinte Greiner und zitierte Horst Seehofer in Anlehnung an den Philosophen Robert Spaemann: „Verantwortungsvolles Handeln heißt, unter Bedingungen, die man sich nicht ausgesucht hat, das Bestmögliche zu tun. Und dazu könnte auch gehören, die Bedingungen zu ändern.“

Viel verändert hat sich im Berufsbild des einstigen Automechanikers zum Kfz-Mechatroniker, das Lehrer Erich Kemle mit den beiden Preisträgern Peter Detzel und Michael Maier vorstellte. Christoph Fröhlich hielt ein Plädoyer auf das duale Ausbildungssystem: „Die typische Mischung auf Schul- und Werkbank ist mittlerweile international verbreitet und geschätzt. Ja, es mutiert immer mehr zum Hoffnungsträger bei vielen Nationen.“ Entscheidend sei es, allen den Wert einer Ausbildung zu vermitteln: „In China herrscht oft die Meinung vor, dass eine Ausbildung nur beginne, wer die Aufnahme an der Universität nicht schaffe. Zum Glück ist es nicht überall so, denn gerade die duale Ausbildung stärkt Deutschlands Position.“ Beruf solle Berufung sein, mit der Ausbildung sei ein Meilenstein geschafft: „Doch auch jetzt heißt es nicht still zu stehen und sich auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern immer weiter lernen, sich weiter bilden.“

Alle drei Preisträger dankten ihren Wegbegleitern, Lehrern und Ausbildern sowie der Familie Fröhlich. Beeindruckend formulierte Preisträger Daniel Tietz sein persönliches Danke: „Wenn mir vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass ich heute hier stehe, wäre ich der Letzte gewesen, der das geglaubt hätte. Ich habe alles versaut im Leben und im Stephanuswerk die Chance erhalten, eine Ausbildung zu beginnen. Ich bin jetzt 31Jahre alt und kann nur sagen: Dankeschön!“

Musikalisch umrahmt wurde die Preisverleihung von Luisa Wolf und Patryk Prinz vom Technischen Gymnasium an der Friedrich-Schiedel-Schule und Nadja Zehrlaut vom Gymnasium Isny.