Keusch und einsam: Was für einen Ursprung und Sinn hat eigentlich der Zölibat?

Der Begriff führt seit vielen Jahren zu hitzigen Debatten. Für katholische Priester und Ordensleute bedeutet der Zölibat: keine Ehe, kein Sex. Wir erklären, wo der Zölibat seinen Ursprung hat.

Nicht nur vor dem Hintergrund anhaltender Skandale um sexuellen Missbrauch durch Geistliche wird kontrovers über den Zölibat diskutiert, die aufgezwungene Enthaltsamkeit und Keuschheit für katholische Geistliche.

Längst stellt sich auch die grundsätzliche Frage, ob diese Regel überhaupt noch dem Zeitgeist entspricht. Und so wird immer wieder auch über die Abschaffung des Zölibats in der Öffentlichkeit diskutiert. Zuletzt sprach sich der Erzbischof von München, Rainer Kardinal Marx, in einem Interview für die Abschaffung des Pflichtzölibats aus.

Doch was hat es überhaupt mit dem Zölibat auf sich? Wo hat die Regel ihren Ursprung und zur welchem Zweck existiert sie?

Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Der Zölibat oder das Zölibat?

Es fängt schon beim Wort selbst an. Man hört häufig "das Zölibat". Korrekt muss es aber heißen: der Zölibat. Das Wort leitet sich ab vom lateinischen ‚caelebs‘ und bedeutet übersetzt „alleinlebend“. Lateinisch ‚calebatus‘ ist demnach die Ehelosigkeit, der katholische Priester und Ordensleute unterstehen.

Woher kommt der Zölibat?

Wer oder was für den Zölibat in der katholischen Kirche verantwortlich ist, darum ranken sich viele Geschichten, von denen manche schlicht und ergreifend der Fantasie entspringen.

In der Bibel finden sich nur vage Anspielungen auf den Zölibat, wie wir ihn heute kennen. Als Beispiel wird das Matthäus-Evangelium herangezogen. Hier findet sich eine Forderung an Ehelosigkeit, um des Himmelsreich-Willen. Einen klaren Beweis für den priesterlichen Zölibat sehen die Forscher darin aber nicht begründet.

Klarer wird dies mit einem Blick ins Mittelalter. Im Jahre 1022 ordnete Papst Benedikt VIII. auf der Synode von Pavia gemeinsam mit Kaiser Heinrich II. an, dass Geistliche künftig nicht mehr heiraten durften. Verstöße dagegen waren mit Kirchenstrafen verbunden. Als Begründung spielte vor allem die kultische Reinheit eine Rolle, da es für Priester üblich wurde, die Heilige Messe täglich zu zelebrieren.

Davor war es ziemlich normal, dass auch Priester Familien hatten. Jedoch muss an dieser Stelle gesagt werden, dass dem Verbot der Ehe für Geistliche schon eine Aufforderung an Enthaltsamkeit voranging. Schon im vierten Jahrhundert finden sich Belege, dass Personen, die kirchliche Weihen erhalten, vom Zeitpunkt der Weihe an enthaltsam leben sollten.

Daher unterscheidet die Kirche auch zwischen einem Enthaltsamkeitszölibat, bei dem es durchaus möglich ist, dass Verheiratete die Weihen empfangen und einem Ehelosigkeitszölibat, wie wir ihn heute kennen.

Durchgesetzt hat sich die Ehelosigkeit nicht sofort. Es dauerte noch mehr als hundert Jahre, bis sie wirklich festgeschrieben wurde. Erst 1139 fand das endgültige Gesetz zur Ehelosigkeit auf dem zweiten Laterankonzil seinen Abschluss.

Das Konzil legte fest, dass „höhere Kleriker, die geheiratet haben oder eine Konkubine halten, Amt und Benefizium“ verlieren und dass Messen von Priestern, die eine Ehefrau oder Konkubine haben, „nicht mehr gehört werden“ dürfen.

Im gleichen Zuge wurde die Priesterweihe im Rechtsverständnis der römisch-katholischen Kirche zu einem trennenden Ehehindernis – was sie bis heute ist. Heißt: Wer eine Weihe hat, kann und darf nicht heiraten.

Welchen historischen Kontext hat der Zölibat?

Mit der Einführung des Zölibats schaffte die Kirche Klarheit und sicherte sich auch gegen Erbansprüche ab. Bei verheirateten Klerikern bestand schließlich auch die Gefahr, dass „Kirchenbesitz“ an die Kinder vererbt wurde. Das war nun nicht mehr möglich. Der Besitz eines verstorbenen Geistlichen fiel stattdessen zurück an die Kirche, was sich als umso vorteilhafter gestaltete, je wohlhabender der Kirchenmann gewesen war.

Außerdem wurde allen Gläubigen verboten, Kleriker oder deren Kinder zu heiraten. Kinder von Klerikern wurden zudem unfrei, hatten also keinerlei Ansprüche mehr auf Erbanteile ihrer Väter.

Aber nicht nur die Kirche profitierte vom Zölibat und forderte dessen Einführung. Auch viele Gläubige sahen diese Lebensform als Chance an. Das Volk verlangte oftmals vorbildliche, unverheiratete Priester.

Der von Laien eingeforderte Anspruch an die Kleriker ist im Kontext innerkirchlicher Reformbestrebungen zu sehen. So wollte sich das Volk gegen Missstände wie Machtmissbrauch, Ämterkauf und Vetternwirtschaft in der Kirche wenden.

Welche Bedeutung hat der Zölibat heute?

Über viele hundert Jahre gehört er zum Bild des Priesters dazu. Die Lebensform wurde aber auch zum heißen Eisen. Kontroverse Debatten darüber erstrecken sich über alle Jahrhunderte. Anstrengungen, den Zölibat zu lockern oder gar abzuschaffen, scheiterten aber meistens schon im Ansatz.

Bis heute ist der Zölibat fester Bestandteil des Priesterberufes in der katholischen Kirche. Unterschiede gibt es nur intern. Ordensleute zum Beispiel leben ebenfalls zölibatär. Bei ihnen ist dies aber Teil des Gelübdes, wohingegen bei Weiheämtern eine Verpflichtung zu Ehelosigkeit und sexueller Entbehrung besteht.

Warum gibt es den Zölibat nicht in der evangelischen Kirche?

Das geht auf den Reformator Martin Luther zurück. Er forderte ziemlich früh, schon im Jahre 1520, eine Abschaffung des Zölibats. Die Begründung hierfür liefert seine Rechtfertigungslehre ("sola gratia").

Wenn der Mensch nichts für sein Seelenheil tun kann, als an Christus zu glauben, dann folge daraus, dass jede menschliche Anstrengung, mehr für das eigene Seelenheil zu tun, unweigerlich den betreffenden Menschen in Selbstüberheblichkeit verfallen lasse. Das Ehelosigkeitsversprechen war für Luther das Paradebeispiel dieser menschlichen Vermessenheit.

Luther selbst brach sein Gelübde, das er als Augustiner-Mönch abgelegt hatte, und heiratete die frühere Nonne Katharina von Bora. Dass evangelische Priester heiraten durften und dürfen, wurde dann auch in Artikel 23 der „Confessio Augustana“ (Augsburger Erklärung) festgeschrieben und war und ist für die Protestanten eines der wichtigsten Zeichen, dass sie sich vom Papsttum abgrenzen.

Für die evangelischen Christen gehört die Ehe zur Schöpfungsordnung Gottes.

Wie kommt es zur aktuellen Debatte?

Laienverbände und -vertretungen in der katholischen Kirche fordern schon lange die Abschaffung des Pflichtzölibats. Für sie ist er einer der Gründe, warum Geistliche zu Missbrauchstätern werden. Das „nicht auseinandersetzen (können)“ mit der eigenen Sexualität und die „Verdrängung eines natürlich vorhandenen Bedürfnisses“ sind oft Teil der Argumentation.

Die Kirche sieht das naturgemäß anders: Für sie ist der Zölibat kein Grund dafür, dass Geistliche übergriffig werden.

Doch genau diese Debatte erhält nun neue Nahrung. Nicht zuletzt das jüngste Missbrauchsgutachten im Erzbistum München hat die Diskussionen, wie schon andere Gutachten zuvor, erneut befeuert. Mit der Forderung des Münchner Kardinals Marx, ernsthaft über den Pflichtzölibat zu diskutieren, wird die Debatte prominent in die Öffentlichkeit getragen