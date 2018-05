Zittrells Plan geht auf: VfL Munderkingen schlägt Eglofs

Die Landesliga-Fußballerinnen des VfL Munderkingen haben ihre Chance ergriffen und sind mit dem Sieg gegen den SV Eglofs auf den siebten Tabellenplatz geklettert. In der Kreisliga verlor der BSV Ennahofen sein Spiel gegen den Zweitplatzierten aus Schussen-Federsee.

Landesliga: VfL Munderkingen – SV Eglofs 4:1 (3:0). - Tore: 1:0 Verena Schrode (38.), 2:0 Karolin Batzer (43.), 3:0 Valentina Miele (45.), 4:0 Tatjana Moser (56.), 4:1 Jasmin Ferber (69., FE). - In der Nachholbegegnung gegen den Tabellensechsten aus Eglofs hat der VfL Munderkingen eine „solide Leistung“ an den Tag gelegt, sagte VfL-Trainer Christian Zittrell. Er habe den Gegner aus Eglofs stärker eingeschätzt und war sogar „enttäuscht“ von dessen Leistung. Zittrells Plan ging allerdings auf – Munderkingen setzte Eglofs früh unter Druck und zwang die Gäste dadurch zu Fehlern, vor allem in der Abwehr. Spielerisch war der VfL dem Gegner laut Zittrell deutlich überlegen und gewann auch in dieser Höhe verdient. „Zum Schluss hätten wir sogar ein oder zwei Tore mehr machen können“, sagte Zittrell. Mit dem positiven Spielausgang ist Christian Zittrell durchaus zufrieden, da sein Team den Relegationsplatz verlassen hat. Mit dem Sieg zieht der VfL punktemäßig sowohl mit dem SV Uttenweiler als auch mit dem TSV Sondelfingen gleich und steht mit ebenfalls 23 Punkten, jedoch mit einer besseren Tordifferenz als seine Konkurrenten, auf dem siebten Tabellenplatz.

Kreisliga: SGM Schussen-Federsee – BSV Ennahofen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Celine Acquaviva (64.), 2:0 Sandra Walser (69.). - Trotz eines „dezimierten Kaders“ bei Ennahofen lief das Spiel gegen den Tabellenzweiten Schussen-Federsee für BSV-Trainer Gerhard Geprägs „besser als gedacht“. Auf ungewohntem Kunstrasen fand seine Mannschaft zunächst schwer ins Spiel. Schussen-Federsee war spielerisch besser und hatte mehr Spielanteile. Nach der Halbzeitpause war der BSV Ennahofen der Heimelf nach Worten von Geprägs allerdings ebenbürtig. Eine Regenunterbrechung in der 60. Minute brachte den BSV aus dem Konzept. Gleich nach Wiederanpfiff musste man sich mit einem Doppelschlag der Gastgeberinnen abfinden. „Nach den zwei Toren waren wir nicht mehr fähig, uns eigene Chancen zu erarbeiten“, so Geprägs. Für ihn ging der Sieg für Schussen-Fededersee aufgrund deren höherer Spielanteile in Ordnung. Die SGM Schussen-Federsee verteidigt mit dem Sieg den zweiten Tabellenplatz. Der BSV bleibt mit einem Punkt Vorsprung vor Inzigkofen auf dem vierten Tabellenplatz.