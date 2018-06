Zitate: Merkel über Wulff

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich immer wieder lobend über die politische Arbeit von Bundespräsident Christian Wulff geäußert - auch nach Beginn der Affäre um dessen umstrittenen Kredit.

„Christian Wulff ist jemand, der auf die Menschen zugehen wird, der auch schwierige Situationen für unser Land erklären wird, der aus meiner Sicht genau der Richtige ist, um in dieser Zeit Bundespräsident zu sein. Und deshalb freue ich mich von ganzem Herzen.“ (Merkel am 30.06.2010 nach der Wahl Christian Wulffs zum Bundespräsidenten)

„Die Bundeskanzlerin hat volles Vertrauen in die Person und die Amtsführung von Christian Wulff.“ (Regierungssprecher Steffen Seibert am 14.12.2011, einen Tag nachdem die „Bild“-Zeitung erstmals über den Hauskredit berichtet hatte)

„Ich glaube, dass das eine wichtige Erklärung war.“ (Merkel am 15.12.2011 nach einer schriftlichen Stellungnahme Wulffs)

„Es hat sich nichts daran geändert, dass die Bundeskanzlerin volles Vertrauen in die Person Christian Wulff und in die Amtsführung des Bundespräsidenten hat. Er ist ein guter und anerkannter Bundespräsident.“ (Vize-Regierungssprecher Georg Streiter am 19.12.2011)

„Der Bundespräsident macht eine hervorragende Arbeit, und das, was im Raume steht, wird von ihm persönlich aufgeklärt.“ (Merkel am 19.12.2011 bei einem Besuch der Bundeswehrsoldaten im Kosovo)

Wulff genieße weiter Merkels „vollstes Vertrauen“. Die Kanzlerin und Wulff stünden „in sehr regelmäßigem und intensivem Kontakt zu einer Vielzahl von Fragen“. (Regierungssprecher Seibert am 20.12.2011)

„Die Worte des Bundespräsidenten stehen für sich. Ihnen ist nichts hinzuzufügen.“ (Regierungssprecher Seibert am 22.12.2011 nach der ersten persönlichen Erklärung von Wulff)

„Deshalb hat die Bundeskanzlerin jetzt auch nicht jeden Tag zu kommentieren, was der Bundespräsident tut oder nicht tut oder tun sollte.“ (Vize-Regierungssprecher Streiter am 4.1.2012 unter Hinweis, dass der Präsident ein Verfassungsorgan ist)