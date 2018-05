Zirkuskünstler mit galaktischem Programm

Der Kinder- und Jugendzirkus „Kissimo“ der TG Biberach hat in seinem Zelt auf dem Gigelberg zu einer Reise in die Galaxie eingeladen. Unter der Leitung von Fabian Reindel bezauberten 120 kleine und große Artisten fast 1000 Zuschauer mit ihrem außerirdischen Programm.

Mit kleinen Aliens, die waghalsige Figuren auf dem Trapez vorführten, über die coolen „Men in Black“, Simon und Elias Gerster, die zusammen mit der „Lady in Black“, Johanna Weber, nicht nur durch die Abende führten, sondern auch gekonnt mit allem jonglierten, was das Universum zu bieten hat, bis hin zum allseits bekannten Spacetaxi, das akrobatisch durch das Zirkus-Universum flog, wurden den Zuschauern drei abwechslungsreiche Vorstellungen geboten. Am Samstag- und Sonntagnachmittag landeten zudem die Schüler der Pflug- und der Mittelberg-Grundschule im Zirkusuniversum. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen der Kindersportschule (KISS) der TG Biberach mit der Mittelberg-Grundschule sowie der Pflugschule in Form einer wöchentlich stattfindenden Zirkus-AG, konnten auch sie das Zirkus-Universum mit ihrem artistischen Können bereichern. Dieses reichte von Akrobatik über Trampolinspringen bis hin zu Tricks auf der Laufkugel.

Besondere Höhepunkte waren am Samstag- und Sonntagabend zum einen die Sternschnuppen Jule Hoffmann und Hannah Brüggemann, die sich am Vertikaltuch in andere Sphären begaben und zauberhafte Figuren zeigten, sowie die fünf Freunde von der Sonne. Sie brachten mit ihren Feuerpois und Feuer-Hulahoops die Nacht zum Leuchten und die Zuschauer zum Strahlen.

Insgesamt bereitete die „Kissimo-Galaxie“ den Biberachern eine tolle Vorstellung in ihrem Zirkuszelt, das von der Firma Liebherr, der Kreissparkasse Biberach und der Stadt Biberach unterstützt wurde. Auch im kommenden Jahr soll es wieder einen Kinder- und Jugendzirkus geben.