Geislingen (sz) - Das Zirkuscamp „Zirkus für alle“ für Kinder im Alter von neun bis 15 Jahren der Rätsche in Geislingen an der Steige findet von Montag, 1. August, bis Freitag, 5. August, im Naturfreundehaus Immenreute in Donzdorf statt. An fünf Tagen können Kinder bei der Ferienfreizeit in die Zirkuswelt eintauchen und akrobatische Kunststücke, Tanzen mit dem Hula Hoop, Schwingen im Tuch in der Luft, Jonglieren oder Einrad fahren ausprobieren, heißt es in der Ankündigung.

Das Zirkuscamp dauert fünf Tage und ist mit vier Übernachtungen geplant. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen von „Kultur macht STARK“ gefördert.

Zum Abschluss der Zirkusfreizeit findet eine Zirkusvorstellung für alle Eltern, Freunde und Zirkusbegeisterte im Naturfreundehaus Immenreute statt. Die teilnehmenden Kinder werden dem Publikum zeigen, was sie in ihrem Zirkuszelt einstudiert haben. Der Eintritt ist frei.

Rückfragen und Anmeldung sind per Mail an freyasauber@posteo.de möglich.