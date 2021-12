Zimmermann wechselt zum Meisterteam

Tim Zimmermann bleibt dem ADAC GT Masters erhalten. Allerdings wird der Langenargener nach zwei Jahren im Lamborghini in einen Audi wechseln. Zimmermann wird in der kommenden Saison für Land Motorsport starten und somit beim Meisterteam von 2021 unter Vertrag stehen. Wer mit Zimmermann im Auto mit der Startnummer 1 sitzen wird, steht noch nicht fest.

In der vergangenen Saison hat Land Motorsport dem ADAC GT Masters einen gehörigen Stempel aufgedrückt. Den Fahrertitel, die Juniorwertung und den Titel des Teamchampions heimste das Team aus Niederdreisbach ein. In der kommenden Saison wird Zimmermann genau in diesem Auto sitzen und um Punkte in der Liga der Supersportwagen kämpfen. „Das ist für mich eine große Ehre“, sagt Zimmermann, der trotzdem keinen großen Druck verspürt. „Klar ist es das Meisterteam, aber wir konzentrieren uns jetzt auf das, was kommt.“

Statt im Lamborghini Huracan wird Zimmermann nun also in einem Audi R8 LMS sitzen, der nun 2021 im für Zimmermann gewohnten ifm-Orange erstrahlen wird. Und auch sonst ist der Wechsel des Fabrikats für Zimmermann gar nicht so sehr spürbar. „Beide Autos haben einen Mittelmotor und fahren sich ähnlich“, erklärt er: „Für mich ist das also gar kein so großer Unterschied auf der Strecke.“

Trotzdem freut sich der 25-Jährige auf die Arbeit, die vor ihm und dem Team liegt. Wer mit Zimmermann im Audi sitzen wird – darüber kann der ADAC Juniorchampion aus dem Jahr 2020 noch nicht reden. Er verspricht aber eine „tolle Fahrerpaarung“ für die kommende Saison. „So ein Angebot bekommen zu haben, war wirklich eine tolle Sache“, sagt er, auch im Hinblick darauf, dass die vergangenen Wochen von vielen Verhandlungen gezeichnet waren. „Ich bin froh. Dass wir das jetzt alles schon vor Weihnachten über die Bühne gebracht haben. Jetzt kann ich mich voll auf die kommende Saison fokussieren.“

Ziele formuliert Zimmermann keine. Klar ist aber, dass er nach einer Saison 2021, „in der nicht alles gepasst hat“, wieder zurück in die Erfolgsspur will. „Und mit Land Motorsport habe ich dafür die besten Voraussetzungen“, wie er sagt.

Was neben dem ADAC GT Masters, das im Frühjahr 2022 starten wird, noch für Zimmermann auf dem Programm steht, entscheidet sich in den kommenden Wochen. „Es wird eine spannende Saison und ich freue mich drauf.“