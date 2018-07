Zimmerleute zeigen ihre Kunst

Im Rahmen der Waldtage Ellwangen/Jagstzell am 19. und 20. Juni veranstaltet die Zimmerer-Innung Aalen einen Aktionstag, bei dem sich die Besucher handwerklich betätigen können. Zudem kann man wertvolle Preise gewinnen. Höhepunkt ist die Vorführung eines schwebenden Dachstuhls.

„Im Vordergrund unserer Veranstaltung steht aber nicht die Information, sondern das Vergnügen“, sagt Michael Mayle, Obermeister der Zimmerer-Innung. „Deshalb haben sich die Innungsbetriebe wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um die Besucher bei den Waldtagen bei Laune zu halten.“

Folgende Aktionen und Attraktionen sind vorgesehen: Wettnageln, Wettsägen, Reiten auf der Wurst-Walze, Vogelhäuschen bauen, Vorführung historischer Werkzeuge, Kurz-Interviews zum Zimmererhandwerk, Infos zum Ausbildungsberuf als Zimmerer oder Zimmerin.

Höhepunkt der beiden Tage wird auf dem Stand der Zimmerer-Innung jeweils die Vorführung eines „Schwebenden Dachstuhls“ sein. Dabei wird eine komplette hölzerne Dachstuhl-Konstruktion auf einen einzigen Metalldorn gelegt und kann so frei nach jeder Seite schwingen. Zudem steigen noch ein ganzes Dutzend Zimmerleute auf diese Konstruktion und führen auf dem Dachstuhl einen „Zimmererklatsch“ vor.

Bei zahlreichen Aktionen gibt es für die Besucher tolle Preise zu gewinnen. Informative Kurz-Interviews zum umfangreichen Dienstleistungsangebot im Holzbaugewerbe sowie zur Ausbildung als Zimmerer oder als Zimmerin runden das Bühnen-Geschehen ab.

Der Aktionstag findet am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 19 Uhr direkt neben dem Festzelt am Parkplatz zwischen Dankoltsweiler und Keuerstadt statt.