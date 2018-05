Zimmergilde stellt den Maibaum auf

MESSKIRCH - Die Mitglieder der Zimmergilde der Meßkircher Katzenzunft haben auf dem Marktbrückle den Maibaum aufgestellt. Der Brauch am Vorabend des 1. Mai jeden Jahres einen Maibaum aufzustellen, wird seit Jahrzehnten in Meßkirch geflegt. Hier haben sich nach der Freileitungsgruppe der Firma Elektro-Fecht und Handwerkern der Meßkircher Kolpingsfamilie vor 14 Jahren die Zimmergilde des Brauches angenommen und scheuen bis heute keine Mühe, dieses Zermoniell jedes Jahr eindrucksvoll und spannend zu gestalten.

So rückten am vergangenen Montagabend kurz nach 18 Uhr wieder 15 Zimmerer der Meßkircher Katzenzunft mit Hubstapler und sogenannte Schwalben zum Aufstellen des Maibaumes auf dem Marktbrückle an und hatten auf einem alten Einachser eine etwa 24 Meter lange, geschälte, mit farbigem Krepppapier und drei verschieden großen Kränzen geschmückte Fichte im Schlepptau.

Nach einer kurzen Verschnaufpause begannen die Zimmerer unter Leitung ihres Gildenmeisters Michael Schlesiger mit dem Aufstellen des Baumes. Dazu hievten sie zunächst das untere, stärke Ende des Baumes in die auf dem Marktbrückle vorhandene Narrenbaum-Grube, brachten den Baum zum Aufrichten in die richtige Lage und stemmten dann mit Schwalben, Muskelkraft und mehreren kleinen Pausen den Maibaum Stück um Stück in die Höhe. Nach kurzer Zeit stand der Maibaum senkrecht in der Grube und konnte mit Holzkeilen standfest verankert werden.

Dort bleibt er bis zum 31. Juni stehen. Zum Schluss brachten die Zimmerer nach altem Brauch noch am Stamm des Maibaumes auf halber Höhe verschiedene Wappen traditioneller Handwerkerzünfte an. Nach dem Aufstellen des Maibaumes verlagerte sich aufgrund erster Regentropfen das Maibaumfest vom Marktbrückle in die in unmittelbarer Nähe liegende Zunfthaus-Schenke. Dort wurde bis in den 1. Mai hineingefeiert.