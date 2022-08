Zigeunerweisen treffen auf Klassik

„Klassik meets Gipsy“ heißt es am Samstag, 27. August, ab 19 Uhr im Schloss Mochental. Dann sind nämlich Heiner Costabél mit Zorana Memedovic mit Klavier und Violine zu Gast. Laut Vorschau des Veranstalters erklingen unter anderem Werke von Vivaldi, Schubert, Monti, Kreisler und Elgar.

Mit der temperamentvoll-feurigen Geigerin Zorana Memedovic gestaltet Heiner Costabel in diesem Jahr sein Konzertprogramm. Zu hören sein wird an diesem Abend eine gelungene Mixtur aus Klassik und Zigeunerweisen. Für den ersten klassischen Teil des Abends haben die beiden Werke von Vivaldi, Schubert, Kreisler (Liebesfreud und Liebesleid) und Elgar (Salut d´amour) ausgewählt. Feurig wird es mit dem weltbekannten ungarischen Czardas des Italieners Vittorio Monti, den Zorana wie keine zweite Zigeunergeigerin hingebungsvoll spielt, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung weiter.

Costabel ist ein begnadeter Erzähler und sensibel-virtuoser Pianist. Mit seinem profunden Wissen des gesellschaftlichen, politischen und historischen Umfelds der Komponisten unterhält und fesselt er sein Publikum indem der erzählt und spielt. Er vermittelt dadurch ein sehr intensives, lebendiges und tiefes Konzerterlebnis.

Karten gibt es im Vorverkauf im Schloss Mochental, Telefon 07375/418, bei der Ticket-Hotline 07444/916 485 oder 0171/77 23 813 und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.