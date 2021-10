Zigarettenrauch löst Brandalarm aus

Friedrichshafen (sz) - Mutmaßlich weil ein 55-Jähriger am Montagabend in seinem Zimmer im Industrieweg in Friedrichshafen geraucht hat, löste er gegen 23.30 Uhr einen Einsatz des Rettungsdienstes, der Polizei und der Feuerwehr Friedrichshafen aus.

Die Einsatzkräfte stellten deutlichen Rauchgeruch fest, gebrannt haben offensichtlich jedoch nur Zigaretten, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Es wird nun geprüft, ob der 55-Jährige für die Einsatzkosten aufkommen muss.