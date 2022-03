Ziele alleine bauen keine Windräder

An eindringlichen Warnungen fehlt es nicht. Vor wenigen Tagen erst hat der Weltklimarat die Folgen der zunehmenden Erderwärmung deutlich gemacht. Die Menschheit werde in den nächsten zwei Jahrzehnten unvermeidlich Gefahren und Risiken ausgesetzt sein, die auf den Klimawandel zurückgingen, sagte der Vorsitzende des Wissenschaftlergremiums Hoesung Lee.

Die Bundesregierung hat bereits vor der aktuellen Warnung reagiert und ihre Zielvorgaben mit der Abfassung des Koalitionsvertrages erhöht – und sie angesichts der sich zuspitzenden Energiekrise vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs vergangene Woche noch einmal verschärft. Doch was bleibt, ist Ratlosigkeit. So klar die Belege auch sind für die näherrückenden einschneidenden Veränderungen, die das Leben von Milliarden von Menschen bedrohen, so klar ist auch, dass Deutschland seine Klimaziele mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verfehlt.

Schlüssel ist und bleibt der Umbau der Energiewirtschaft von fossilen zu erneuerbaren Energien. Doch Ziele allein erzeugen keine einzige Kilowattstunde grünen Strom mehr. Es fehlt an einem grundlegenden Konzept zum schnellen Ausbau von Wind- und Solarkraft. Um die propagierten Ziele zu erreichen, muss Deutschland in weniger als neun Jahren Windräder und Solarparks mit einer Leistung installieren, die fast doppelt so groß ist wie die Leistung der Anlagen, die in den vergangenen 20 Jahren entstanden sind.

Realistisch ist das nur, wenn Klageoptionen gegen Solarparks, Windräder und Stromautobahnen stark eingeschränkt werden. Der Industrie muss außerdem glaubwürdig signalisiert werden, dass Deutschland diesen Weg zu gehen bereit ist, damit Unternehmen die Produktionskapazitäten zur Herstellung der benötigten Technik aufbauen. Und schließlich muss auch dem Bürger die Wahrheit zugemutet werden, dass mit diesem Weg Belastungen wie etwa eine teurere Mobilität oder eine Solardachpflicht verbunden sein werden.

Wer nur über Ziele und nicht über den Weg zur Erreichung derselben redet, handelt unglaubwürdig.