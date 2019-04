Ziel: Die Nahversorgung im Dorf halten

Unter dem Motto „Weiter Denken. Nah kaufen.“ hat am Dienstagabend die Interessengemeinschaft zum Wiederaufbau des Dorfladens in Niederstaufen alle Bürger zum Infoabend in den Pfarrsaal geladen, um ihre fast einjährigen Bemühungen und ihr Dorfladenkonzept vorzustellen. Die mittlerweile fast 20-köpfige Gruppe informierte über den Stand der Dinge, die bisherigen Entwicklungen, die Räume und Ausstattung, die Wirtschaftlichkeit, die Trägerschaft, die personelle Situation sowie die Finanzierung. Im Vorfeld war die Anspannung groß, ob und wie viele Niederstaufner zur Veranstaltung kommen würden. Der vollbesetzte Saal zeigte dann aber, dass das Interesse auf jeden Fall groß ist.

Zu Beginn war es dem „fast“ ortsansässigen Hermann Rudolf ein Anliegen, ein paar Worte über die Wichtigkeit der Dorfgemeinschaft und des Miteinanders im ländlichen Raum, an alle Anwesenden zu richten. Die Möglichkeit, die Entwicklung im Dorf selber mitgestalten zu können, ein nachhaltiges Konzept zu entwerfen ohne den Fokus nur auf die Wirtschaftlichkeit zu legen, solle man unbedingt nutzen.

Julia Roggan von der „IG Dorfladen“ übernahm danach das Wort, um das Projekt in allen Einzelheiten vorzustellen. Angefangen hat alles im Frühsommer 2018 mit einer Gruppe meist junger Niederstaufener, alteingesessene wie neu zugezogene.

Das große Ziel: die soziale Infrastruktur im Dorf zu stärken, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Lebensqualität zu erhöhen, mit einem Lebensmittelpunkt der mehr als nur Lebensmittelmarkt ist.

So soll der Fokus auf regionalen, qualitativ hochwertigen Produkten liegen, wo der Preis mitgestaltet werden kann und das Geld in der Region bleibt. Des weiteren ist ein Imbiss für Handwerker geplant, genauso wie ein Cafébereich und eine Spielecke sowie die Möglichkeit mit Karte zu zahlen und dabei auch noch Geld abheben zu können und noch ein wichtiger Punkt, ein Hol- und Bringservice für ältere und beeinträchtige Menschen, um selbst Einkaufen gehen und am Dorfleben teilhaben zu können.

Nach der Standortsuche und einer Wirtschaftlichkeitsprüfung, erwies sich die ehemalige Schule als idealer Ort für den neuen Dorfladen, da hier keine baulichen Änderungen nötig wären und die Immobilie im Besitz der Gemeinde ist. In zentraler Lage, mit Parkmöglichkeiten, der Schulbushaltestelle vor der Tür und der Nähe zu Kindergarten und Spielplatz. Zwar wird der Turnraum als geplanter Verkaufsraum momentan vom Sportverein genutzt, jedoch ist man sich bereits einig, dass bei einer Umsetzung des Dorfladens neue Räume für die Sportkurse gefunden werden. Auch der indirekte Zugang über Treppen sollte kein Problem darstellen, wie die IG berichtete, denn eine bereits bestehende Rampe ermöglicht auch Menschen die mobil eingeschränkt sind den Zugang zum Laden. Wie der künftige Laden aussehen könnte, wurde anschaulich auf einem virtuellen Bild gezeigt.

Viel Arbeit hat die Gruppe in den letzten Monaten in das Projekt investiert. Bürgerbefragungen wurden durchgeführt, genauso wie Plakataktionen und der Projektvorstellung im Gemeinderat.

Gut durchdachtes Konzept vorgestellt

Anhand von detaillierten Grafiken wurde aufgezeigt, wie das Projekt „Dorfladen“ finanziell zu realisieren ist. Dabei wurde ein gut durchdachtes Konzept vorgestellt mit einem berechneten Marktpotenzial pro Monat und mit einem daraus errechneten zu erwartenden Umsatz. Eine nicht überhebliche Rechnung, unter Berufung auf fundierte Quellen, unter Berücksichtigung des Investitionsbedarfs. Es gilt, nicht nur die Einrichtung, sondern auch die Erstausstattung mit Waren und die Kosten für das Personal für die ersten Monate sicherzustellen. Dabei wurde eine Summe von 65 000 Euro errechnet, die benötigt wird um das Projekt zu realisieren.

Andreas Hauber aus der Interessengemeinschaft berichtete im Anschluss über die Rechtsform und die nötige Gründung einer Unternehmer-Gesellschaft (UG), also eine kleine GmbH. Diese besteht aus einem ehrenamtlichen Geschäftsführer, stillen Gesellschaftern (Bürger), die wiederum einen Gesellschafterrat bilden. Die errechnete Summe zur Realisierung, soweit nicht von der Gemeinde bezuschusst, muss von den stillen Teilhabern in Form von „Bausteinen“ im Wert von etwa 250 Euro erbracht werden. Dabei ist die Haftung auf die jeweilige Einlage beschränkt.

Es wurde an diesem Abend nochmals darauf hingewiesen, dass das einbezahlte Geld, sollte das Projekt nicht zur Durchführung kommen, abschlagslos erstattet wird. Kommt der Dorfladen zustande, muss das eingezahlte Geld für einen festgelegten Zeitraum, zum Beispiel für vier bis fünf Jahre in der Gesellschaft bleiben, um den Bestand zu sichern. Erst danach kann ein stiller Teilhaber seine Einzahlung zurückverlangen.

Träger des Ganzen ist die zu gründende Gesellschaft, die – sofern die erhoffte Summe im Vorfeld zu 90 Prozent erreicht wird – Arbeitgeber der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers und zusätzlichem Personal sein wird. Somit wird der Dorfladen für den Einleger ein Stück „zu seinem Laden.“ Bereits jetzt arbeitet die IG tatkräftig an einer Lösung für die Finanzierung. Eine stattliche Förderung beim Amt für ländliche Entwicklung wurde beantragt und man erhofft sich damit 30 Prozent der Summe abdecken zu können.

Dieter Scholz überzeugt die Zweifler

Wie ein solches Projekt in der Vergangenheit bereits erfolgreich realisiert wurde, darüber berichtete Dieter Scholz aus Unter Ankenreute, der der Einladung der IG gefolgt ist und anschaulich über die Entstehung des Dorfladens in der 1200-Seelengemeinde bei Ravensburg berichtete und dabei dem Niederstaufener Projekt viel Hoffnung gab und wertvolle Impulse setzte. Er zerschlug auch die Zweifel einiger Anwesenden, dass die ehrenamtliche Tätigkeit einige eventuell auf Dauer nicht aufrechterhalten würden.

Am Dienstagabend appellierten die Mitglieder aber auch an ihre Mitmenschen, denn durch die Unterstützung, etwa durch Arbeitskraft als Spende, könnte viel geholfen werden und so freut sich die Interessengemeinschaft über Zuwachs und Hilfe aus allen Sparten. Egal ob Handwerker oder Menschen, die sich mit Steuerfragen und Buchführung auskennen, sie alle wären eine große Hilfe um das Projekt Dorfladen Niederstaufen weiterzuentwickeln und zum Erfolg zu führen.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden viele Fragen gestellt und von den Mitgliedern der IG ausführlich beantwortet. Dabei wurde klar, dass es bereits jetzt wichtig ist einen Ansprechpartner zu nennen, einen Kopf, der das ganze Vorhaben repräsentiert. Oder wie die Öffnungszeiten aussehen könnten, unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten von Berufstätigen.

Tenor des Abends: das Interesse der Niederstaufener ist definitiv da, auch wenn es hier und da vielleicht noch Skepsis gibt. Aber eines scheint klar zu sein: Wie wichtig ein „Ort der Begegnung“ in Niederstaufen ist, um die 911 Hauptwohnsitze zählende Gemeinde zusammenzuhalten. Am Ende wurden neben dem Anteilszeichnungsformular auch Stimmzettel zur Namensfindung verteilt, denn jeder kann mitreden.

Jetzt liegt es in der Hand der Niederstaufener, ob sie es gemeinsam anpacken möchten.

Die IG war mit den Ziel in den Abend gestartet, den Startschuss für das Projekt geben zu können und schloss mit der klaren Aussage, dass, sollte bis Ende Mai die erforderliche Summe nicht erreicht sein, das Projekt-Dorfladen Niederstaufen gestorben ist.