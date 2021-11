So sollen neue Bauplätze für Unlinger gesichert werden

In Unlingen und den Teilorten entstehen derzeit neue Baugebiete. Doch die Sorge besteht, dass auch diese Plätze innerhalb kürzester Zeit durch auswärtige Bauwillige aufgekauft sind und Unlinger Bürgern mittelfristig wieder leer ausgehen. Deshalb will Bürgermeister Gerhard Hinz mit einem Fachanwalt Ansätze ausloten, wie neue rechtssichere Vergaberichtlinien formuliert werden könnten, die dies verhindern. Der Gemeinderat gab dafür – trotz Skepsis, ob dies gelingen kann – grünes Licht.

Nicht mehr rechtssicher

Bislang war es recht einfach in Unlingen: Es galt die Regelung aus dem Jahr 2017, dass Bauplätze nur an Einwohner der Gesamtgemeinde Unlingen (mindestens wohnhaft seit fünf Jahren) verkauft werden. Doch diese Regelung ist mit Blick auf die aktuelle Rechtslage nicht aufrechtzuerhalten. Auch hier gilt der Gleichheitsgrundsatz. Und wie schwierig es ist, eine rechtssichere Richtlinie trotz juristischem Beistand zu formulieren, zeigte eindrucksvoll das Beispiel der Gemeinde Ummendorf. Dort mussten Bauplatzverkäufe wieder rückabgewickelt werden, weil ein Gericht das Verfahren als fehlerhaft bewertet hatte.

Aus seiner Sicht gebe es derzeit nur drei rechtssichere Verfahren, meinte Gemeinderat Elmar Lohner: die Verlosung, die Versteigerung oder das Windhund-Prinzip, also wer zuerst kommt, erhält den Platz zuerst. „Damit kann ich mich nicht abfinden“, meinte dazu Bürgermeister Hinz. Deshalb bat er den Rat um das Budget sich mit einem Fachanwalt dazu Gedanken machen zu dürfen. Gleichzeitig bat er die Räte um Anforderungen, die in einem Konzept berücksichtigt werden sollten.

Helfen höhere Preise?

Markus Föhr war es wichtig, dass es sichergestellt ist, dass Unlinger Bürger in der Gemeinde einen Bauplatz erwerben können. „Das sollten wir als Ziel aufrechterhalten“, so Föhr. Stefan Zwick hatte zudem die Zeitschiene im Blick: Er plädierte dafür, dass die Bauplätze nicht alle in einem Jahr vergeben werden, sondern nur eine bestimmte Anzahl pro Jahr. Nur so sei eine gesunde Entwicklung möglich, die auch mit Blick auf die Infrastruktur – etwa Kindergärten – sinnvoll sei.

Auch ein höherer Kaufpreis wäre eine Möglichkeit, um das Interesse von Bauwilligen außerhalb Unlingens zu reduzieren, warf der Bürgermeister in die Runde. Doch der Nachteil: Dann müssten auch die Unlinger Bauwilligen mehr bezahlen. Auch wenn er im Rückblick denke, dass in Unlingen in der Vergangenheit Bauland zum Teil zu günstig hergegeben wurde, war Markus Föhr für diesen Weg nicht zu begeistern. Außer den Unlingern könnte auf anderem Wege wieder finanziell entgegengekommen werden. Doch das ist wohl rechtlich nicht möglich. Der Kaufpreis sollte nicht deutlich unter den Umlandgemeinden liegen, aber eben auch nicht viel höher, sagte Elmar Lohner.

Räte wollen nicht warten

Lohner verwies zudem darauf, dass der Gemeindetag derzeit daran arbeite, eine solche Bauplatzvergaberegelung als Mustersatzung zu erarbeiten. Doch darauf wollte der Bürgermeister nicht warten. „Wenn sie es mittragen, dass wir warten und erst in eineinhalb Jahren Bauwilligen Bauplätze verkaufen können“, könne man warten. Doch das wollte der Rat auch nicht und bewilligte die Mittel für den Austausch mit dem Fachanwalt. „Ich will nicht alle Auswärtigen ausschließen, wir brauchen auch frisches Blut“, meinte Hinz. Aber es braucht aus seiner Sicht eben die Mischung. Und die soll durch eine neue Vergaberichtlinie sichergestellt werden.