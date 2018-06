Kosten die vielen Sozialeinrichtungen den Kreis Ravensburg zu viel Geld? Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Zu den Äußerungen von Kreis-Sozialdezernentin Diana E. Raedler, dass der Landkreis Ravensburg jährlich 50 Millionen Euro für Behindertenhilfe ausgebe, weil hier überproportional viele Einrichtungen angesiedelt sind (die SZ berichtete: „Jeder sechste Kreisbewohner ist behindert“, 26. April), haben sich jetzt die Zieglerschen mit Sitz in Wilhelmsdorf zu Wort gemeldet.

„Die politische Diskussion im Landkreis über die Sozialausgaben führt häufig dazu, dass soziale Leistungen vorrangig als Belastung gesehen werden“, meint Professor Dr. Harald Rau, der Vorstandsvorsitzende der Zieglerschen. „Erhalten darüber hinaus im Landkreis auch noch Menschen aus anderen Landkreisen soziale Dienstleistungen, entsteht schnell die Sorge, dass diese überregionalen Belegungen den Landkreis zusätzlich belasten. Hat ein Anbieter sozialer Dienstleistungen wie die Zieglerschen in Wilhelmsdorf besonders viel überregionale Belegung, wird besonders kritisch hinterfragt, ob dieser Anbieter dem Landkreis besonders teuer zu stehen bekommt“, so Rau weiter. Raedler hatte die Zieglerschen Anstalten als Beispiel für Sozialkonzerne genannt, die besonders viele Menschen aus anderen Kreisen aufnehmen.

Fast 5000 Menschen betreut

In ihrem Jahresbericht 2011, der in den nächsten Tagen erscheinen wird, stellen die Zieglerschen ihre Arbeit mit pflegebedürftigen, behinderten und suchtkranken Menschen sowie mit Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe und den Schulen vor. Die 3145 Mitarbeiter hätten fast 5000 Menschen begleitet und ihnen Hilfe, Behandlung, Pflege, Ausbildung und sonstige Begleitung geboten. Für Leistungen der Zieglerschen für Bewohner des Landkreises Ravensburg habe der Landkreis den Zieglerschen Anstalten 7,08 Millionen Euro bezahlt. Diesen Leistungen würden aber folgende Rückflüsse gegenüberstehen: Die Zieglerschen Anstalten haben einen Personalaufwand von 34,11 Millionen Euro und zahlen 0,17 Millionen Euro Umsatz- und Ertragssteuer. Hinzu kämen 14 Millionen Euro Sozialversicherungsbeiträge und 7,4 Millionen Euro Lohn- und Kirchensteuer. 2011 investierte man 12,8 Millionen Euro in die Einrichtungen (einschließlich Sachaufwand). Rau: „Ein Großteil dieser Beträge wurde aus den Belegungen aus anderen Landkreisen und Bundesländern finanziert.“ Dem stehen Umsatzerlöse von 126,9 Millionen Euro gegenüber.

Einige Angebote der Zieglerschen richteten sich aber vorwiegend an Bewohner des eigenen Landkreises: die Seniorenzentren in Aitrach, Bad Waldsee und Wilhelmsdorf, die Hör-Sprachzentren Altshausen und Wilhelmsdorf, das Sprachheilzentrum Ravensburg und die Sprachheilschule Arnach. „Dem gegenüber wird die Männer-Entwöhnungsklinik Ringgenhof in Wilhelmsdorf stark überregional belegt und belastet den Etat des Landkreises überhaupt nicht“, meint Rau. Die Behindertenhilfe der Zieglerschen habe sich insbesondere darauf konzentriert, Menschen, die sowohl unter einer Hör-Sprachbehinderung wie auch einer geistigen Behinderung leiden, zu begleiten. „Wegen dieser Spezialisierung werden die Einrichtungen der Behindertenhilfe, insbesondere in Wilhelmsdorf und in der Haslachmühle in Horgenzell, auch überregional nachgefragt. Diese überregionalen Belegungen belasten den Landkreis Ravensburg ebenfalls nahezu gar nicht.“

Rein wirtschaftlich könne somit festgestellt werden: „Die Arbeit der Zieglerschen bringt wesentlich mehr Geld in den Landkreis, als sie den Landkreis kostet. Sie ist somit ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, dessen ökonomischer Gewinn für den Landkreis höher ist als die Belastung.“ Der menschliche und soziale Aspekt der Arbeit sei dabei noch gar nicht berücksichtigt.